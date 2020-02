Von wegen Aussenseiter

Nach rund 20 Sekunden im zweiten Duell dieser Best-of-3-Serie in der Turnhalle Hatzenbühl in Nürensdorf setzt Jona-Uznachs Stürmer Juha-Pekka Kuittinen den Ball an den Torpfosten, den gefährlichen Nachschuss wehrt UBN-Torhüter Michael Lüttinger mit einem grossartigen Reflex ab. Beim darauffolgenden Konter donnert Tim Ehrensperger den Ball in die Maschen zum 1:0-Führungstor für die Gastgeber . Keine zwei Minuten später doppelt der pfeilschnelle 21-jährige, nach einem mustergültigen Pass von Fabian Fenaroli, zum 2:0 nach. Und in der 7. Minute erhöhen die entfesselten Unterländer durch Nico Schaffner sogar auf 3:0. Nach diesem fulminanten Start gegen die aufstiegswillige Mannschaft vom Zürichsee, beherrscht Bassersdorf-Nürensdorf die Partie.

Nach zwei weiteren Toren von Jens Homberger und Jarmo Altorfer zum 5:0, lässt die Konzentration bei den überlegenen Einheimischen etwas nach und so könnten die St. Galler in der Schlussphase noch mit drei Toren auf 5:3 verkürzen.

Cheftrainer «fiebert» mit

Der zweifache Torschütze Tim Ehrensperger meinte zum 1:1-Ausgleich in der Serie zwischen dem Tabellenvierten (Flames) und -fünften (UBN) der Erstligagruppe 2: «Im Gegensatz zur 5:10-Startniederlage in Jona haben wir die Partie diesmal mit viel mehr Energie in Angriff genommen und clever gespielt.» Auch UBN-Goalie Michael Lüttinger rühmt seine Mitspieler und erklärte die starke Reaktion nach dem missglückten Playoffstart: «Bereits in der Kabine war bei uns eine enorm positive Stimmung zu spüren.» Der 33-jährige überragende Rückhalt, der vor drei Saisons jahrelang für die Flames das Tor hütete, verriet zudem: «Zu etlichen Spielern der Flames habe ich immer noch einen sehr guten freundschaftlichen Kontakt. Daher ist ein Sieg gegen meinen ehemaligen Verein speziell.» Diesen Erfolg erreichte das Team ausserdem ohne ihren Cheftrainer Samuel Eberle, der mit einer schweren Erkältung zu Hause im Bett wortwörtlich mitfieberte. Sein Assistenztrainer Matt Joutsikoski und der verletzte Verteidiger Christian Huber übernahmen das Coaching. Der 31-jährige Huber lobte das ausgezeichnete Pressing und die grosse Laufbereitschaft der gesamten Equipe. Zudem hätten sie die starken Ausländer der Flames komplett aus dem Spiel genommen.

Am Sonntagabend, nur 22 Stunden nach dem 5:3-Erfolg, musste UBN zur Entscheidung in Jona antreten. Wie schob am Vortag erwischten die Unterländer einen traumhaften Beginn. Diesmal traf David Rhyner bereits nach 36 Sekunden zum wichtigen 1:0. Bis zur ersten Drittelpause erhöhten die angriffslustigen Gäste durch Timo Mächler und dreimal durch Simon Weder sogar auf 5:0. Das Team des nun wieder anwesenden Trainers Samuel Eberles, ging auch im zweiten Abschnitt weiterhin konsequent und erfolgreich auf Torejagd. Nach vier weiteren Treffern führte der vermeintliche Aussenseiter klar mit 9:0. Im Schlussdrittel konnten die St. Galler nur noch zum 1:9-Endergebnis verkürzen.

Traum vom Derby-Finale

Im Entscheidungsspiel präsentierte sich UBN nicht nur läuferisch stärker, sondern war auch technisch und spielerisch eine Klasse besser. Torhüter Michael Lüttinger war nach dem begeisterten Match beinahe sprachlos und sagte: «Unsere perfekte Leistung und dieses fantastische Resultat ist einfach unfassbar.» Auch der beste Akteur und vierfacher Torschütze Simon Weder berichtete strahlend: «Wir spielten uns in einen wahren Rausch. Zurzeit reiten wir auf einer unglaublichen Welle. Zudem herrscht bei uns ein toller Teamgeist.» Der zurzeit verletzte Routinier Christian Huber sagte nach dem Halbfinaleinzug: «Jetzt gehen wir konzentriert in die Partien gegen Herisau und danach träumen wir vom Derby-Finale gegen Bülach.»