Wallisellen startet mit einem Derbysieg

Einige Walliseller hatten sich nach der Schlusssirene gleich in die Garderobe zurückgezogen. Nicht so Sandro Toschini. Der Walliseller Verteidiger blieb neben der Bande stehen, begrüsste einige Bekannte und strahlte übers ganze Gesicht. Nicht nur, weil er und seine Teamkollegen gerade den Sieg im Unterländer Derby geholt hatten. «Klar, wenn man im Derby gewinnt, ist das umso schöner», sagte er. «Aber es ist vor allem wichtig, in der Auftaktpartie drei Punkte zu holen.» Es sind dies drei Punkte, an denen Toschini einen wichtigen Anteil hatte. Der Verteidiger hatte nämlich nach neuneinhalb Minuten zum 1:1-Ausgleich für die Gäste getroffen und damit den Grundstein für den Triumph der Walliseller in der Sporthalle Erlen gelegt. Das Tor war sozusagen die verspätete Antwort auf den Treffer vom EV Dielsdorf-Nie­derhasli (EVDN), der schon nach 58 Sekunden durch Silvan Koch in Führung gegangen war und damit gleich seine erste Torchance genutzt hatte. Koch bekam fünf Minuten vor Ende des ersten Drittels die Chance, seine Mannschaft erneut in Führung zu schiessen, doch er scheiterte an Wallisellens Tor­hüter Oliver Kaiser. Kurz darauf sündigte auch Mark Zwick für den EVDN im Abschluss. Damit blieb es nach 20 Minuten beim 1:1. Im zweiten Drittel drehten die Gäste dann auf. Nachdem sie eine Unterzahlsituation überstanden hatten, kamen die Walliseller erst zu einer guten Chance durch ­Toschini, der allein auf EVDN-Goalie Severin Kofel zustürmen konnte, aber scheiterte. Dann kam Pietro Cattaneo in Abschlussposition und traf zur 2:1-Führung für die Gäste. In dieser höchst un­terhaltsamen Partie nahmen die Walliseller immer mehr die Zügel in die Hand. Drei Minuten vor ­Ende des Mittelabschnitts erhöhten sie auf 3:1, nachdem der völlig frei stehende Cattaneo den Puck vor dem Tor abgelenkt hatte. Zwei Minuten später sorgte Andy Weiss gar für das 4:1.

Schwaches Mitteldrittel

«Der Mittelabschnitt war schwach», fand EVDN-Trainer Serge Cornioley später. «Wir haben zu schwierige Pässe gespielt. Im letzten Drittel haben wir uns dann wieder auf das einfache Spiel konzentriert.» Und prompt kamen die Hausherren damit auch wieder besser in die Partie. Erst verfehlte Nico Hauri das Tor nur knapp, dann scheiterte Sandro Marzo nach einem Abpraller, und schliesslich konnte auch Patrick Brunner die Scheibe nicht im Tor unterbringen. So gelang dem EVDN die erhoffte Aufholjagd nicht mehr. «Wir waren im Schlussdrittel wieder besser», sagte Cornioley, «aber das reicht eben nicht.» Seine Mannschaft müsse sich erst noch finden. «Womöglich haben wir die perfekten Blockkombinationen noch nicht zusammengestellt», mutmasste er. Auch bei Wallisellen ist man nicht rundum zufrieden – trotz des Sieges. «Wir hätten im Schlussdrittel anders auftreten sollen», fand Wallisellen-Trainer Florian Setzer. «Zudem sind das Box- und das Powerplay noch ausbaufähig. Das Unterzahlspiel hat dank unseres starken Tor­hüters funktioniert. Sind wir mit einem Mann mehr auf dem Feld, müssen wir uns noch stark verbessern.» (Zürcher Unterländer)