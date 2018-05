Webers Angriff führt zum Erfolg

Nachdem vor Jahresfrist Mauro Schmid das Juniorenrennen im aargauischen Ehrendingen gewonnen hatte, war am Pfingstmontag 2018 nun die Reihe an dessen Klubkollegen Oliver Weber. Der Sohn Albert Webers, des Präsidenten des VC Steinmaur, griff an der letzten Steigung anderthalb Kilometer vor dem Ziel an. «Als meine Gegner einen Moment die Beine hängen gelassen haben, habe ich angegriffen und sofort einen Vorsprung herausgefahren», schilderte der 18-Jährige freudig, «und den konnte ich bis ins Ziel verteidigen.» In der Tat erreichte Weber das Ziel eine Sekunde vor dem Tessiner Juan Rendo (Lugano) und Robin Ender (Hausen AG). Mit diesem Sieg, seinem ersten in der Juniorenkategorie auf der Strasse, übernahm Weber die Führung in der Jahreswertung des Clubs Maillot d’Or.

Der Vorjahres-Juniorensieger Mauro Schmid startete heuer in der Prüfung der Amateure und Masters. Hier erwischte der Steinmaurer den richtigen Postabgang und gehörte jener zwölf Mann starken Spitzengruppe an, die den Sieg unter sich ausmachte. Das Finale verlief dabei ähnlich wie jenes bei den Junioren. Ex-Profi Stefan Rütimann (Leibstadt) setzte sich auf den letzten Kilometern ab, behielt seinen Vorsprung und sorgte damit nicht nur für den Sieg eines Master-Fahrers, sondern verhinderte auch den Spurt einer grösseren Gruppe. Der 18-jährige Schmid hielt am Schluss nicht mehr ganz vorne mit und erreichte das Ziel als Elftplatzierter. «Letzte Woche ist mir während einer Trainingsfahrt ein Huhn ins Vorderradgelaufen», berichtete Schmid. «Ein Sturz war unausweichlich. Seither habe ich starke Prellungen an der Schulter, die mir am Schluss des Rennens zugesetzt haben.» Mit Martin Müller (53. Rang) und Valentin Zweifel (60.) erreichten zwei weitere Fahrer des VC Steinmaur das Ziel mit dem Feld.

Im Rennen der Anfänger fuhr der ebenfalls für den VC Steinmaur startende Adrian Arnold aus Niederweningen auf den 10. Platz. Mit Jérôme de Meurichy (13.) und Gian Hüglin (25.) hielten auch hier zwei weitere Fahrer des VC Steinmaur im Felde mit.

Lienhard in Kalifornien

Der Steinmaurer Fabian Lienhard, der seine erste richtige Saison als Profi absolviert, beendete die als Teil der World Tour gewertete Kalifornien-Rundfahrt auf dem 83. Rang der Gesamtwertung. Eine starke Leistung gelang dem 24-Jährigen insbesondere auf dem drittletzten Teilstück der sehr gut besetzten einwöchigen Rundfahrt. Lienhard gehörte einer Spitzengruppe an, welche die Geschichte dieser Etappe schrieb. Als die Gruppe auseinanderfiel, versuchte er es im Alleingang. Zwei Kilometer vor dem Ziel wurde Lienhard jedoch vom Feld, in dem sich die Sprinterteams den Etappensieg holen wollten, gestellt. Auf Schweizer Boden wird Lienhard das nächste Mal am 7. Juni in Gippingen beim GP des Kantons Aargau im Einsatz stehen. (Zürcher Unterländer)