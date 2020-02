Züri Unterlands Volleyballerinnen melden sich eindrücklich zurück

Am Ende war es Züri Unterlands Captain Vera Caluori selbst, die mit zwei erfolgreichen Angriffsbällen und einem Block für drei Punkte in Serie und den ersten Matchball ihres Teams sorgte. Passend zu ihrer Glanzleistung nutzten die Gastgeberinnen durch einen finalen Angriff der Aussenangreiferin Lisa von Arx die erste Gelegenheit zum Sieg. Ohne Satzverlust und mit 25:22, 25:21, 25:20 fiel er überaus deutlich aus, auch und gerade angesichts der Ausgangslage. Denn das neu formierte Team hatte in der laufenden Saison erst zweimal das Spielfeld siegreich verlassen, zuletzt zwei Monate zuvor. Dass die Unterländerinnen ausgerechnet gegen die hochkarätig besetzten, vor der Abstiegsrunde verstärkten Aarauerinnen nach fünf Niederlagen erstmals wieder gewannen, verblüffte.

Dementsprechend ausgelassen feierten sie ihren ersten 3-Punkte-Sieg der Saison, den sie sich mit einer konzentrierten Leistung ganz ohne ihre zuvor üblichen, plötzlichen Leistungseinbrüche mehr als verdient hatten. Einzelne lagen einander noch Minuten nach dem Spielende in den Armen, alle lachten und strahlten, als hätten sie soeben eine Meisterschaft gewonnen.

Im wichtigen Moment bereit

«Dieser Sieg tut uns mega gut und ist mental gesehen unheimlich wichtig», sagte Roxana Wenger. Die Passeurin hatte mit ihrer überzeugenden, gemäss Assistenztrainer Vassilios Koutsogiannakis gar besten Leistung in der laufenden Saison wesentlich zum 3:0-Erfolg beigetragen. Die 25-Jährige selbst lobte ihre Mitspielerinnen: «Heute haben wir konstant alle Elemente auf einem hohen Niveau gehalten. Weil besonders die Annahmen so gut waren, hatte ich am Pass viele Optionen, konnte das Spiel so breit aufziehen.» Tatsächlich setzte die Regisseurin nicht nur die Aussen- und Diagonalangreiferinnen, sondern auffallend oft auch die beiden Mittelblockkerinnen, Vera Caluori und die U-19-Nationalspielerin Godeliv Schwarz, gekonnt ein. «Heute waren aber auch alle bereit, Verantwortung zu übernehmen, und haben immer wieder den Ball gefordert», schilderte Wenger treffend.

Libera Alina Chicherio stärkte mit einer hervorragenden Leistung die Abwehr der Unterländerinnen. Bild: Balz Murer

Ob Nadine Mattmann, Jill Frangi oder Lisa von Arx – sie alle gingen mit Ausnahme einer kurzen Baisse zu Beginn des dritten Satzes mit Entschlossenheit zur Sache und setzten die Gäste zudem mit ihren Aufschlägen unter Druck. Bei den Aarauerinnen ihrerseits lief viel über die dreifache deutsche Meisterin Anika Schulz sowie Natalia Cukseeva. Das wiederum machte ihr Spiel leichter auszurechnen und vereinfachte Züri Unterland die Aufgabe in Block und Abwehr. «Das war heute der Unterschied zu Aarau, bei uns hat im Angriff keine herausgeragt, aber alle haben ihre Sache gut gemacht», sagte Koutsogiannakis. Cheftrainerin Svetlana Ilic betonte: «Gerade der Übergang von der Verteidigung zum Angriff hat sehr gut funktioniert. Die Spielerinnen haben sich diesen Sieg so sehr verdient. Sie haben immer an sich geglaubt, hart trainiert und in weitergekämpft.»

Ligaerhalt bleibt in eigenen Händen

Züri Unterlands Captain Vera Caluori nannte mehrere Gründe für die Leistungssteigerung im entscheidenden Moment. «In der Qualifikationsrunde ist es für uns schon früh um nicht mehr viel gegangen. Aber kurz vor der Abstiegsrunde hat man schon gemerkt, dass alle mit neuem Elan dabei sind, auch im Training», schilderte die mit ihren 27 Jahren Älteste im Team. Ausserdem wirke sich die Rückkehr aller während der Vorrunde verletzten Spielerinnen selbstredend positiv aus. «Andererseits waren wir vor diesem Spiel aber auch schon so weit, dass wir gar nicht mehr gross die Tabelle studiert und die Punkte ausgerechnet haben, die wir holen müssten», ergänzte Caluori, «uns ist es vor allem darum gegangen, unser Spiel zu verbessern und endlich einmal konstant durchzuziehen.» Zuguterletzt habe aber auch der Gegner seinen Teil beigetragen. «Aarau ist es heute überhaupt nicht gelaufen, das hat uns natürlich geholfen». Nun gelte es, den Schwung in die restlichen drei Partien mitzunehmen, forderte die NLA-erfahrene Mittelblockerin.

Züri Unterlands Cheftrainerin Svetlana Ilic zeigt sich nach dem ersten Sieg des Jahres gelöst. Bild: Balz Murer

Durch ihren ersten Sieg im dritten Abstiegrunden-Spiel haben die Unterländerinnen ihre Lage im Kampf um den Ligaerhalt auf einen Schlag wesentlich verbessert. Dank der drei Punkte rückten sie in der Rangliste auf jenen 4. und drittletzten Rang vor, den sie am Ende der Abstiegsrunde innehaben müssen, um sich für die anschliessende Barrage zu qualifizieren. In den folgenden beiden Partien treffen sie auswärts auf Muri Bern und zuhause auf Giubiasco - die beiden Teams, die jetzt in der Tabelle hinter ihnen stehen.