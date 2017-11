Zufrieden und enttäuscht

Vor drei Wochen erturnten sich die Zürcherinnen mit den Unterländerinnen Nina Schneider und Nicole Honegger (TV Dietlikon) in der Kategorie Damen (Ü22) mit dem Team Silber und qualifizierten sich für den SM-Einzel- Final der besten 40 der Schweiz in Luzern. Nachdem Nina Schneider in den letzten Jahren die begehrte SM-Auszeichnung jeweils knapp verpasste, sollte es in diesem Jahr endlich klappen. Die 32-Jährige musste am Reck den Wettkampf eröffnen. Sie zeigte eine flüssige und ausgeturnte Übung, erhielt dafür aber nur die Note 9,0 – 0,45 Punkte weniger als noch vor drei Wochen.

Auch Nicole Honegger wurde tiefer bewertet. Nach der kurzen Verunsicherung konzentrierten sich die beiden auf das nächste Gerät und überzeugten am Boden mit Ausstrahlung und sauberen Übungen die Wertungsrichter. Nina Schneider erhielt eine 9,50 und Nicole Honegger eine 9,30. Nina Schneider glückte ebenso der Rest ihrer Darbietungen.

Direkt nach dem Wettkampf haderte Schneider erneut mit der tiefen Startnote: «Ich bin schon enttäuscht über die strenge Note am Reck, ich vermute, dass es für mich eher ein Nachteil war, als erste Turnerin antreten zu müssen. Mit dem Boden und dem Sprung bin ich zufrieden, die Schaukelringe könnte ich etwas besser absolvieren», erklärte sie und ergänzte: «Schade, ich hoffe auf eine Auszeichnung, denke aber nicht, dass es reicht.»

Ausgelastete Nicole Honegger

Als dann an der Siegerehrung Schneider als Elfte trotzdem eine Auszeichnung erhielt, strahlte die Glattbruggerin. «Ich freue mich riesig über die Auszeichnung», äusserte die Athletin und fügte an: «Schade, dass es nicht ganz unter die ersten zehn gereicht hat.» Für diesen Top-Ten- Platz fehlten ihr lediglich 0,05 Punkte. Die Produktemanagerin einer Softwarefirma hat sich damit sogleich das Ziel für die Saison 2018 gesetzt. Nicole Honegger ihrerseits klassierte sich am Ende im 38. Rang. «Ich bin zufrieden, es lief eigentlich ganz gut», sagte sie. Die 29-Jährige ist froh, ist die lange Saison zu Ende. Vor allem in den letzten Wochen war die Belastung gross. Zeitgleich mit den Schweizer Meisterschaften fand an diesem Wochenende die Abendunterhaltung, das Chränzli, des TV Dietlikon statt.

Honegger turnte nicht nur mit, sie war auch verantwortlich für die Nummer des Geräterturnens. So bestanden in den vergangenen Wochen ihre Abende und Wochenenden aus Training, Wettkampf, Training, Hauptprobe, Training, Auftritt und zum Schluss dem SM Einzel-Final. (Zürcher Unterländer)