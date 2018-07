Zwei Freunde, ein Ziel

Mein Ironman-Motto ist...

van Berkel: «Vergiss nicht, dass der Start an einem Ironman ein Privileg ist. Geniess es, denn es gibt weit mehr Geburtstage in deinem Leben, als Tage, an denen du am Start eines Ironman stehen wirst.»

Riederer:...kein wirkliches Motto, aber für mich sehr wichtig: Ich verstehe Triathlon nicht nur als eine Sportart, sondern als einen Lebenstil.

Mein Menu am Abend vor dem Wettkampf ist...

van Berkel: Süsskartoffeln mit Poulet.

Riederer: Pasta.

Die Nacht vor dem Wettkampf ist...

van Berkel:...kurz. Ich schlafe nicht ganz so ruhig wie sonst, habe aber über die Jahre hinweg gelernt, mich zu entspannen. Albträume habe ich nie, dafür schlafe ich vor dem Wettkampf wahrscheinlich nicht tief genug.

Riederer: Und ich schlafe meist nicht gut wegen der Anspannung.

Mein Favorit punkto Ernährung auf der Strecke ist...

van Berkel: Red Bull. Zucker wirkt immer, Koffein auch. Die Müdigkeit ist in einem Ironman umfassend, sie schleicht bei einem Ironman nicht nur in Beine und Arme, sondern auch in den Kopf.

Riederer:...nichts Spezifisches. Wichtig ist eine gute und regelmässige Verpflegung. Auf der Langdistanz ist die Ernährung die vierte Disziplin.

Im Kopf ist...

van Berkel:...im Idealfall nur der Gedanke, der mich ins Ziel führt, ohne dass es sich anfühlt, dass überhaupt etwas im Kopf ist. Das nenne ich den kontrollierten Flow.

Riederer:...ein Up and Down. Acht Stunden volle Konzentration geht nicht, da schweifen die Gedanken schon mal ab. Die grosse Kunst dabei ist, positiv zu bleiben. Die mentale Komponente ist auf der Langdistanz weitaus wichtiger als auf der klassischen. Ich versuche den Ironman zu fragmentieren, das heisst in Etappen und gar nie als Ganzes zu denken.

Die Hitze ist...

van Berkel:...etwas, das ich nicht beeinflussen, worauf ich aber gut reagieren kann. Das hat mir unlängst das Rennen in Texas gezeigt, wo ich bei Temperaturen um die 30 Grad erstmals einen Ironman unter acht Stunden absolviert habe. Kurz gesagt: Ich habe in der Unterländer Hitze trainiert, damit bin auf ein heisses Rennen in Zürich bestmöglich vorbereitet.

Riederer:...nicht angenehm. Ich bin kein Hitzeathlet, habe es gerne etwas kühler. In den vergangenen Wochen aber habe ich viel im Kanton Zürich trainiert und zwar bei hohen Temperaturen. Das wird mir im Rennen sicher helfen.

Der Schmerz ist...

van Berkel: Teil des Ironman. Er verhilft den Athleten zu gegenseitigem Respekt. Jeder weiss um die Schmerzen des Anderen.

Riederer:...in der Art wie er dich im Ironman trifft, neu für mich. Es ist ein muskulärer Schmerz, der dann auftaucht, wenn ich physisch an meine Grenzen stosse. Mein Körper ist noch dabei zu lernen, mit diesem Schmerz umzugehen. Über die kürzere olympische Distanz ist vor allem Geschwindigkeit gefragt, im Ironman über die insgesamt 180 Kilometer Kraftausdauer, die bisher nicht meine grosse Stärke war. Hier bekomme ich als Neuling meine Limiten immer mal wieder aufgezeigt.

Die mentale Knacknuss am Ironman Switzerland ist...

van Berkel:...die Vorbereitungsphase, in der ich darauf achten muss, dass der Heimvorteil mich am Ende auch beflügelt und nicht lähmt. Es ist schön, jeden Abend im eigenen Bett legen, statt in einem Hotelzimmer fernab von zu Hause, Familie und Freunde um sich zu haben. Gleichzeitig braucht es mehr Kraft als anderswo mich abzugrenzen und den Fokus auf das Rennen zu behalten.

Riederer:... für mich der abschliessende Marathon. Schwimmen ist kein Problem, auf dem Velo werde ich auch durchkommen. Erst die Laufstrecke wird zeigen, ob ich den ganzen Ironman schon drauf habe, oder ob noch etwas fehlt.

Mein grösster Fan am Strassenrand ist...

van Berkel:...meine Grossmutter. Sie wohnt in Kilchberg. Seit ich als Schuljunge erstmals in Zürich am Ironkids gestartet bin, ist sie in jedem meiner Rennen am Heartbreak Hill gestanden, um mich anzufeuern. Früher ist sie noch selbst hingelaufen, jetzt wird sie von meinem Onkel im Rollstuhl hingeschoben. Das wird auch heuer wieder so sein.

Riederer:...meine Eltern und mein Bruder. Sie freuen sich darauf, mich zusagen vor ihrer Haustüre starten zu sehen. Alle drei wohnen in der Stadt und sind ab und zu auch in der Badi am Mythenquai anzutreffen, wo am Sonntagmorgen der Schwimmstart stattfindet. Meine beiden Söhne und meine Frau werden hingegen nicht vor Ort sein, sie sind gerade in den Ferien in Kroatien.

Das Saisonfinale auf Hawaii ist...

van Berkel:...für mich mit Rang 6 oder besser gebucht.

Riederer:... für mich ein Thema, ziemlich sicher aber erst im nächsten Jahr. Nur ein Sieg in Zürich würde mir schon heuer das Ticket für Hawaii bringen.

Sven Riederer / Jan van Berkel ist...

van Berkel:...ein guter Freund, der nur gerade vom Startschuss bis zum Zielband zum Konkurrenten wird. Das schätze ich sehr. Und einer der wie ich am 27. März Geburtstag feiert. Ich traue Sven in Zürich alles zu. Wer ihn unterschätzt macht einen grossen Fehler. Er ist übrigens, egal wie wir beide beim Ironman abschneiden, an meinem Polterabend dabei.

Riederer:...ein sehr guter Freund. Wir haben viel zusammen erlebt, schon früher, auf der olympischen Distanz. Ich würde ihm einen Sieg in Zürich genauso sehr gönnen wie mir selbst.

Das schönste im Ziel wird sein...

van Berkel:...auf der Landiwiese anzukommen. Das Wissen es geschafft und sich der Herausforderung gestellt zu haben, macht einen Ironman glücklich, ganz unabhängig vom Resultat.

Riederer:...mit einer guten Zeit anzukommen und mich hinzusetzen. (Zürcher Unterländer)