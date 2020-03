Am Klotener Ruebisbach entsteht ein durchgehender Weg an die Spitze Die Volleyballerinnnen des VBC Züri Unterland dürften nach dem Saisonabbruch den Verbleib in der NLB auf sicher haben. Im Hinblick auf ihre neue Zusammenarbeit mit Volero Zürich erleichtert das vieles. Peter Weiss

Erfolgreicher Abschluss: Züri Unterlands Passeurin Roxana Wenger (rechts) freut sich über einen Punktgewinn auf dem Weg zum 3:2-Sieg in Baden. Das letzte Spiel in der NLB-Abstiegsrunde entpuppte sich sechs Tage später als letzter Match der Saison. Dominic Staub

Im Gegensatz zu anderen Sportverbänden hat Swiss Volley noch nicht kommuniziert, wie die am 13. März abgebrochene Saison gewertet werden soll. Doch da alles andere als die formelle Annullierung der Ergebnisse und somit der Verbleib aller Teams in jenen Ligen, in denen bis dato noch kein Entscheid über Auf- oder Abstiege gefallen war, einer grossen Überraschung gleichkäme, geht auch Züri Unterlands Clubpräsident Vassilios Koutsogiannakis davon aus, dass das Frauen-Fanionteam des Vereins in der Nationalliga B bleiben kann. «Wir hätten es sicher auch auf sportlichem Weg geschafft», sagt der Assistenztrainer, der das Team im nun letzten Saisonspiel federführend gecoacht hatte. Nach jenem 3:2-Sieg in der Abstiegsrunde in Baden hatten die Unterländerinnen einen Platz in der Auf-/Abstiegsbarrage rechnerisch auf sicher. «Die Frauen hätten gerne weitergespielt, aber im Moment geht es um Wichtigeres, und die längere Erholungspause nach der Saison hat auch Vorteile», fügt er an.