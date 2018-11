Hier brennen Verstappen die Sicherungen durch

Er liegt in Führung. Was dann folgt, ist eigentlich Routine – wird aber zur Schlüsselszene. Max Verstappen will Esteban Ocon überrunden, was gründlich misslingt. Ocon schiesst den Holländer ab, der Vorsprung auf Lewis Hamilton ist futsch. Am Schluss kommt Verstappen nur noch auf 1,469 Sekunden an den Briten heran.

Wie sauer Verstappen über das Verhalten von Ocon ist, zeigt der 21-Jährige dann nach dem Rennen. Mehrfach schubst er den Franzosen weg. Bevor es noch hitziger wird, kommt Verstappen allerdings zur Vernunft, und läuft weiter.

Dass Verstappen gegen Ocon handgreiflich wird, zeigt sein Dilemma auf: sensationeller guter Fahrer, aber - immer noch - schwer erziehbarer Rabauke. Sowas darf einfach nicht passieren. Als er reihenweise Rivalen von der Piste kegelte, hat ihn auch keiner vor die Brust gestossen. https://t.co/DBtZS5EayK — Johannes Mittermeier (@msportblog) 11. November 2018

(fas)