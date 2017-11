Sauber bringt Alfa Romeo in die Formel 1 zurück

Ferrari spielt für Sauber im neuen Jahr erneut eine Hauptrolle: Angetrieben werden die Boliden aus Hinwil weiterhin mit einem Ferrari-Motor. Sie werden 2018 jedoch unter dem Namen Alfa Romeo Sauber starten. Der traditionsreiche italienische Autohersteller kehrt damit in die Formel-1 zurück.

Sauber ist eine mehrjährige Partnerschaft mit der zum Fiat-Konzern gehörenden Marke eingegangen. Es handle sich um eine «strategische, kommerzielle und technologische Zusammenarbeit», schrieb Sauber via Twitter.

