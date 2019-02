Red Bull schafft, was Mercedes misslingt

Und dann zeigten Romain Grosjean und Kevin Magnussen das Objekt der Begierde im Royal Automobil Club in London. Die beiden Fahrer des Haas-Formel-1-Teams enthüllen ihren Boliden für die neue Saison. Schwarz-golden kommt er neu daher, nicht mehr schwarz-weiss-rot. Das ganze Drumherum: Pompös und edel. Es geht um den ersten Eindruck der Saison, die Teams haben die Chance, ihre Fans zu überraschen – oder zu enttäuschen.

Haas war letzte Woche das erste Team, das vorlegte. Toro Rosso, Williams und Renault zogen diese Woche nach. Heute enthüllten auch Red Bull und Mercedes ihre neuen Wagen. Die optisch auffallendste Reglement-Änderung schreibt vor, dass die Frontflügel neu simpler und 2 Meter statt nur 1,8 Meter breit sein müssen.

Red Bulls Farb-Coup – aber wohl nur von kurzer Dauer

Ansonsten können die Teams vor allem mit dem Lack für Überraschungen sorgen. Red Bull trumpfte dabei gross auf. Der RB15 ist schwarz-rot gefärbt – doch handelt es sich hierbei wohl nur um eine temporäre Lackierung. Beim ersten Rennen in Melbourne am 17. März soll das Auto wieder in den gewohnten Farben daherkommen. Dieser Twitter-User wünscht sich die auffallende Lackierung aber am liebsten für die ganze Saison:

Please don't change the livery! This is just PERFECT — Benjamin de Rooij (@benjiderooij) 13. Februar 2019

Erstmals wird Red Bull in diesem Jahr mit Motoren des japanischen Herstellers Honda fahren. «Wir erwarten sehr viel. Es braucht aber sicher auch Zeit. Wir können nicht erwarten, dass es vom ersten Rennen an perfekt läuft», sagte Max Verstappen. Der Niederländer durfte in Silverstone unter Ausschluss der Öffentlichkeit die ersten Kilometer mit dem neuen Auto fahren. Seine Prognose: «Ich bin optimistisch, aber auch realistisch.»

Mercedes schlicht – zu schlicht?

Eher enttäuscht zeigten sich die Mercedes-Fans. Der W10, in dem Weltmeister Lewis Hamilton in diesem Jahr unterwegs sein wird, ähnelt dem Modell von 2018 stark. Zu stark, finden viele Fans auf Twitter.

Verdammt, dachte sie machen wirklich was Neues bei der Marketing-Kampagne im Voraus ???? https://t.co/MXOEmILvrF — Piet (@PietSmiet) 13. Februar 2019

Hamilton meinte mit Blick auf seine ersten Runden mit dem neuen Auto und vor dem Start in sein siebtes Jahr mit den Silberpfeilen: «Ein neues Auto zu fahren, ist, wie jemanden zum ersten Mal zu treffen – du möchtest so schnell wie möglich alles darüber erfahren, bevor ihr euch auf die gemeinsame Reise begebt.»

Die restlichen Teams präsentieren ihre Wagen in den nächsten Tagen. Alfa Romeo Racing, das letzte Saison noch unter dem Namen Sauber fuhr, macht den Schluss am Montag, 18. Februar in Barcelona.

Alle neuen Boliden sehen Sie oben in der Bildstrecke. (te/sda)