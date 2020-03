Vom Töfflibueb zur Legende

Ende 2005 schlug der Töfflibueb den Weltstar. Sportler des Jahres in der Schweiz wurde damals sensationell Tom Lüthi, Weltmeister in der drittklassigen 125er-Kategorie – und nicht Roger Federer, Sieger unter anderem in Wimbledon und am US Open. Nicht jeder musste diese Wahl verstehen. Aber sie bewies die Popularität Lüthis.

Das ist bald eineinhalb Jahrzehnte her. Im Sport ist das eine ganze Generation. Und Lüthi ist wie Federer immer noch da. Aus dem schüchternen Jungspund ist ein souveräner Altmeister geworden, eine Art Legende sogar im Motorradzirkus, weil Lüthi am Wochenende in seine 19. Saison steigt. In diesem Jahr wird der Berner seinen 300. GP bestreiten, von 286 Rennen hat er 17 gewonnen, er stand 65-mal auf dem Podest. «Ich habe diese Zahlen nicht präsent gehabt», sagt Lüthi. «Doch wenn man das so hört, ist das sehr eindrücklich.»

Er verspüre Stolz, das schon, aber er sei keiner, der sich mit der Vergangenheit aufhalte. «Das bringt mir nichts. Und sobald ich merke, dass ich nur noch hinterherfahre, dann ist es das für mich sowieso gewesen.»

Der perfekte Winter

Tom Lüthi ist kein Hinterherfahrer. Zumindest nicht in der Moto2. Er wurde 2016 und 2017 WM-Zweiter, fuhr letztes Jahr nach dem ernüchternden MotoGP-Abenteuer (0 Punkte) sofort wieder auf Rang 3 – und ist nun vor der am Wochenende in Katar beginnenden Saison für viele der Topfavorit. Lüthi ist mit 33 nicht nur der älteste und mit Abstand erfahrenste Fahrer im Feld, sondern auch einer der erfolgreichsten. «Ich weiss, dass ich um den Titel kämpfen kann», sagt Lüthi. «Aber es gibt einige andere, die auch schnell sind. Entscheidend wird wie immer die Konstanz sein.» Alex Marquez und Brad Binder, die letztes Jahr vor ihm lagen, sind in die MotoGP aufgestiegen, als härteste Rivalen bezeichnet Lüthi den Spanier Jorge Navarro sowie die Italiener Luca Marini und Lorenzo Baldassarri.

Spricht man mit Lüthi, ist seine Gemütsverfassung jeweils schnell zu erkennen. Läuft es ihm nicht, kann er schon auch mal patzig antworten, doch wenn er zufrieden ist mit der Entwicklung, ist er gut drauf, eloquent, redselig. Aus Doha meldet er: «Ich bin bereit.» Er habe einen richtig tollen Winter gehabt mit Kitesurfen in Vietnam und Skifahren in Verbier, mit viel Fitnesstraining im Emmental und privatem Motorradfahren in Spanien.

Die zwiespältigen Tests

Und vor allem: Es gab keinerlei Veränderungen beim Dynavolt-Intact-Rennstall und im persönlichen Betreuerstab. «Das ist für mich sehr wichtig, weil die Zusammenarbeit exzellent ist.» Bei den Tests war er sehr schnell in Jerez und ein bisschen weniger überzeugend in Katar. «Wir müssen noch etwas an der Abstimmung arbeiten», sagt Lüthi. Das gelingt mal gut, mal weniger gut: Am Freitag fuhr er im ersten freien Training Bestzeit. Allerdings stürzte er danach im zweiten zweimal.

Lüthi hinterlässt einen gelassenen Eindruck. Er sagt sogar: «Das Alter spüre ich nicht. Im Gegenteil, ich bin so fit wie noch nie.» Es werde nicht einfacher, Muskeln aufzubauen und gleichzeitig Fett zu verlieren, aber er sei zufrieden mit seiner Arbeit. «Ich kann mich quälen, weil ich weiss, dass im Winter die Basis für ein gutes Jahr gelegt wird.»

Die Rennstrecke zum Saisonstart in der Nähe von Doha liegt Lüthi. Diesmal sind die Umstände sehr speziell. Lüthi ist die bekannteste Figur im Fahrerlager in der Wüste Katars, weil die MotoGP-Saison noch nicht beginnt. Katar empfängt wegen des Coronavirus seit rund einer Woche keine Reisenden aus Italien, und so musste das Rennen der Königsklasse abgesagt werden. Die Moto2- und Moto3-Rennställe dagegen sind seit mehr als zehn Tagen in Katar, weil sie am letzten Wochenende ihre finalen Testfahrten absolvierten.

Es sei seltsam ruhig neben der Strecke, sagt Lüthi, der auch zum Tontaubenschiessen ging. «Das Coronavirus hat auch auf uns grosse Auswirkungen», sagt Lüthi, «wir müssen von Tag zu Tag schauen. Alles andere können wir nicht beeinflussen.»

Der zweite GP in Thailand wurde bereits in den Herbst verschoben, weiter würde es Anfang April in den USA gehen. «Aber wer weiss schon, wie es dann dort und später in Europa wegen des Virus aussehen wird», sagt Lüthi.

In diesem Jahr werden erstmals 20 Grands Prix absolviert, und für Lüthi ist klar, dass der Kalender überfrachtet ist. «Es geht um Regeneration, was bei so vielen Rennen verteilt über die ganze Welt immer schwieriger wird.» Weil er aber ein pragmatischer Mensch ist, beschäftigt er sich nur mit Dingen, die er beeinflussen kann. «Ich bin heute nicht unbedingt ein schnellerer Fahrer als vor 10, 15 Jahren oder habe mehr Mut», sagt er, «aber ich kann dank meiner Erfahrung deutlich besser Auskunft geben, wie ich die Maschine spüre.» Das sei enorm wertvoll, davon profitiere auch das Team. Und darum sagt er: «Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich meine Karriere bald beenden muss.»

Die Zukunftsplanung

Mindestens zwei weitere Jahre will Tom Lüthi weiterfahren. Am liebsten würde er bei Dynavolt-Intact bleiben, und man hört, die Diskussionen über eine Vertragsverlängerung seien weit fortgeschritten. Lüthi sagt es so: «Dynavolt ist mein erster Gesprächspartner. Aber man weiss nie, was passiert.» Er kann auch in diesem Jahr mehrere Hunderttausende Franken verdienen, wobei das stark davon abhängig ist, wie oft er aufs Podest fährt. Und vor allem: wie er am Ende im WM-Ranking abschneidet.

Ein zweiter Titel würde Lüthis Laufbahn spät krönen. 15 Jahre nach dem Erfolg als Töfflibueb. Und als Moto2-Weltmeister wäre er bestimmt erneut ein Kandidat für die Auszeichnung als Schweizer Sportler des Jahres. Wobei ihn ein Olympiasieger gefährden könnte. Und Roger Federer ist ja auch immer noch da.

