Ein Mann für Bergankünfte

Müde, aber mit vielen guten Erinnerungen im Gepäck ist der 25-jährige Steinmaurer Radprofi Fabian Lienhard von seiner ersten Tour de Suisse heimgekehrt. Dass er, der für das Schweizer Nationalteam im Einsatz stand, gleich an drei Massensprints unter die ersten zehn fahren würde, hatte er im Vorfeld der Rundfahrt definitiv nicht erwartet. «In dieser Saison bin ich vor der Tour de Suisse kein Rennen auf World-Tour-Niveau gefahren», bemerkt er.

Bergauffahren liegt Fabian Lienhard. Zwei Tage vor dem Tour-Start gelang ihm am Grossen Preis des Kantons Aargau ein 7. Rang. Bei der Ankunft in Leuggern ging es bergauf, Lienhard konnte vorne mitsprinten und wurde bester Schweizer. Auch an der Tour de Suisse gab es in zwei Sprinteretappen in Murten und Einsiedeln Bergankünfte – und Lienhard mischte erneut ganz vorne mit. «Wenn mir im Voraus jemand gesagt hätte, dass ich auch an der Tour zweimal unter die ersten zehn spurten würde, hätte ich das gleich unterschrieben», bemerkt der Steinmaurer. Insgesamt gelangen ihm an der Tour drei Top-Ten-Platzierungen, die dritte erreichte er in Arlesheim auf ebener Strecke.

Vom Sprinter zum Helfer

Fabian Lienhard betont, dass er eigentlich gar kein Sprinter sei: «Ich bin zwar endschnell, aber als reinen Sprinter sehe ich mich nicht. Ankünfte in Gruppen scheinen mir jedoch zu liegen. Wahrscheinlich müsste ich das doch noch gezielter trainieren.» An der Tour de Suisse wäre Lienhard gerne einmal in einer Fluchtgruppe dabei gewesen. Daraus aber wurde nichts: «Auf den Etappen bis nach Einsiedeln hatte ich freie Hand. Da konnte ich meine Chancen wahren. Nachher stellte ich mich in den Dienst der Mannschaft und hatte Helferaufgaben zu erfüllen», erklärt er, der in der Folge also Führungsarbeit verrichten, Regenschutze einsammeln und für die Mannschaftskollegen vom Begleitauto Bidons heranschleppen musste. Oder er spielte für einen in der Abfahrt nicht so geübten Bergfahrer abwärts den Pacemaker. Um zum Tour-Abschluss die Dreipässefahrt über Nufenen, Gotthard und Furka gut bewältigen zu können, hielt sich Lienhard am Samstag auch beim Zeitfahren in Goms zurück: «Am letzten Tourtag merkte ich, dass die Tour de Suisse doch Spuren hinterlassen hat. Ich war müde und konnte deshalb nicht mehr ganz vorne mitfahren.»

Interesse geweckt

Dass Fabian Lienhard in den Sprints mithalten kann, hat an der Tour das Interesse einiger Teams geweckt. Er sei von verschiedener Seite nach seinen Zukunftsplänen gefragt worden, erzählt er, der nun hofft, im nächsten Jahr in einem grösseren Team unterzukommen. Wegen der Krankheit und dem Tod seines Vaters Erwin Anfang des Jahres hatte sich Fabian Lienhard dem drittklassigen Schweizer Team IAM Excelsior angeschlossen. Im August bestreitet er nun mit dieser Mannschaft die Elsass-Rundfahrt, und er wartet darauf, für die Mitte August in Holland stattfindenden Europameisterschaften ein Aufgebot zu bekommen. Zuerst aber geht es am nächsten Sonntag an die Strassen-Schweizer-Meisterschaft in Fischingen im Kanton Thurgau. Mehr zu schaffen als das heisse Wetter («ich liebe es, wenn es warm ist») macht ihm der Umstand, dass man ihn nun als endschnellen Mann kennt: «Ich hoffe, dass es an der Schweizer Meisterschaft zum Spurt einer kleineren Gruppe kommt. Gleichwohl weiss ich natürlich, dass jetzt niemand mehr mit mir den Schlusssprint bestreiten will.» (Zürcher Unterländer)