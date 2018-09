Schweizerinnen feiern Doppelsieg an Heim-WM

Die 22-jährige Nidwalderin, die im Weltcup bereits seit drei Saisons bei der Elite fährt, entschied das Schweizer Duell mit der 21-jährigen Titelverteidigerin Sina Frei klar für sich. Ihrer härtesten Widersacherin nahm Keller 1:22 Minuten ab. Dritte wurde die Italienerin Marika Tovo mit 1:40 Minuten Rückstand.

Die beiden Schweizerinnen setzten sich früh vom Rest des Feldes ab. Der Attacke Kellers nach Rennhälfte konnte dann auch Frei nicht folgen – vielleicht auch deshalb nicht, weil sich die Zürcherin aus Uetikon am See zwei Tage zuvor beim Triumph im Team-Wettkampf verausgabt hatte.

Ihr grösser Triumph

Für Keller, die an der ETH Pharmazeutik studiert, ist es der bislang grösste Erfolg. 2013 war sie Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin bei den Juniorinnen, 2016 und 2017 WM-Dritte in der U-23-Kategorie. Im Weltcup klassierte sie sich schon diverse Male in den Top 6, zweimal verpasste sie den ersten Podestplatz als Vierte knapp.

Im Juni hatte Keller vor Frei den Schweizer Meistertitel in der U-23-Kategorie (Cross-Country) gewonnen. Den Gesamtsieg im U-23-Weltcup der Frauen konnte sich in dieser Saison allerdings die Zürcherin sichern. Dies war ihr schon 2016 gelungen. Im vergangenen Jahr hatte sie sich hinter der Amerikanerin Kate Courtney mit Rang 2 begnügen müssen. Die Swiss Cycling Nachwuchssportlerin der letzten zwei Jahre (2017 und 2016) fuhr zudem im Juli an den nationalen Strassen-Meisterschaften hinter Jolanda Neff auf den 2. Platz.

Video: Jolanda Neff erklärt ihr WM-Bike

High-Tech pur: Auf diesem Gefährt will die Favoritin an der Heim-WM in der Lenzerheide triumphieren.

MTB-WM Lenzerheide

Cross-Country. U-23. Frauen (25,2 km): 1. Alessandra Keller (SUI) 1:22:53. 2. Sina Frei (SUI) 1:22 zurück. 3. Marika Tovo (ITA) 1:40. - Weitere Schweizerinnen in den Top 20: 9. Nicole Koller 5:21. 17. Aline Seitz 7:48.

Das weitere Programm

Samstag, 8. September: Cross-Country Frauen/Männer (12.30/15.30 Uhr). Sonntag, 9. September: Finals Downhill (9.30/10.15/13.00/14.30 Uhr). (ddu/sda)