4. Horse Park Masters in Dielsdorf mit Neuheiten

Erneuter Teilnehmerrekord: Am Horse Park Masters sind während elf Turniertagen über 3000 Starts in den Springen von morgen Mittwoch bis am kommenden Sonntag und der Dressur vom 17. bis 22. März vorgesehen. Als Neuheiten finden eine Hengstschau sowie ein «Pony Jump and Run» statt.

"Wir sind überwältigt von dieser Resonanz und bedanken uns für das Vertrauen, das man unserem noch jungen Turnier entgegenbringt."OK-Präsident Fritz Pfändler vor dem 4. Horse Park Masters in Dielsdorf.

Die Idee von Gilles Ngovan und Fritz Pfändler, im Horse Park auf der Rennbahn in Dielsdorf ein Spring- und Dressurturnier durchzuführen, hat bei den Reiterinnen und Reitern voll eingeschlagen: Auch bei der vierten Austragung des Horse Park Masters sind die Vorfreude ungebrochen und die Starterfelder randvoll. «Wir sind überwältigt von dieser Resonanz und bedanken uns für das Vertrauen, das man unserem noch jungen Turnier entgegenbringt», sagt OK-Präsident Fritz Pfändler. Im Springen, das ab morgen Mittwoch zum zweiten Mal Teil des Horse Park Masters ist, umfasst das attraktive Programm 23 Prüfungen der Kategorien B/R90 bis N140. Darunter befinden sich Qualifikationen für den OCC-Cup, die Jahreswertung des Ostschweizer Concours-Clubs. Ausserdem haben die Teilnehmenden in den R/N120 bis R/N 135 die Chance, einen Startplatz für den LerchPartner.ch CSI*** Humlikon 2020 zu gewinnen. Zum ersten Mal ausgetragen wird ein «Pony Jump and Run», eine für Zuschauer und Teilnehmer gleichermassen attraktive Spezialprüfung, bei der Ponys an der Hand ihrer Führperson einen Geländekurs mit kleinen Hindernissen absolvieren. Für die Parcours verantwortlich ist wiederum der internationale Kursdesigner Guido Balsiger.

Am Samstagnachmittag, vor dem sportlichen Höhepunkt, dem N140, findet erstmals eine Hengstschau statt. Gezeigt werden fünf bis sechs gekürte Zucht- und Sporthengste aus dem erfolgreichen Gestüt Grenzland der Familie Brändlin.

Von GA bis Grand-Prix-Kür

Nach einer eintägigen Umbaupause startet die Dressur am Dienstag, 17. März. Ausgetragen werden 17 Prüfungen vom GA bis zur Grand Prix Kür mit Musik, für die insgesamt über 425 Nennungen eingegangen sind. Unter den Startern ist die Crème de la Crème der Schweizer Dressurszene, aber auch einige ausländische Reiterinnen und Reiter kommen ins Unterland. Für eine gerechte Bewertung sorgen Richterinnen und Richter aus dem In- und Ausland.

Mit Spannung erwartet wird neben den sportlichen Höhepunkten – dem Grand Prix am Samstagmittag und der Grand Prix Kür mit Musik am Sonntagmittag – auch die Revanche im spannenden «Stable Match», einer Equipen-Dressurprüfung, die bei ihrer Premiere im Vorjahr für Begeisterung sorgte.