Alani von Steig kehrt als glanzvolle Siegerin zurück

Absagen oder nicht? Diese Frage stellten sich auch die Organisatoren des Horse Park Master, der grössten Pferdesport-Veranstaltung der Region, die an insgesamt elf Turniertagen bis zum Sonntag, 22. März, über 3000 Starts in den Disziplinen Springen und Dressur vorsieht. «Nach einer sorgfältigen Abwägung der Faktenlage haben wir uns für die Austragung entschieden», verrät OK-Präsident Fritz Pfändler. Die Veranstaltung lockt pro Tag weniger als 1000 Zuschauer und Teilnehmerinnen an. Ausserdem können die Empfehlungen der Behörden zur Eindämmung des Coronavirus nicht zuletzt dank der grosszügigen Platzverhältnisse auf dem Gelände der Pferderennbahn in Dielsdorf gut eingehalten werden. So gilt etwa für Personen, die sich in Hochrisikogebieten aufgehalten haben, Kontakt mit Erkrankten hatten oder Grippesymptome aufweisen, ein Zutrittsverbot zum Horse Park.

«Deshalb freue ich mich sehr, dass Alani wieder fit ist und auf den Rest der Saison mit ihr», sagte die Hüntwangenerin Nicole Reimann, die in Dielsdorf die Stute Alani von Steig nach langer Verletzungspause prompt zum Sieg führte.

Sportlich begann das Turnier gestern Mittwoch vor den Seniorenprüfungen mit zwei regionalen Springen, die aufgrund der vielen Startmeldungen zusätzlich ausgetragen wurden. Dabei setzten sich gleich mehrere Reiterinnen aus der Region gut in Szene. In der Startprüfung ritt Svenja Brändlin aus Steinmaur, die im Pferdesportstall Sigg in Buchs als Bereiterin arbeitet, ganz knapp am Sieg vorbei. Im Sattel des 15-jährigen Oldenburgers Crossing Fire war sie nur 0,6 Sekunden langsamer unterwegs als die Siegerin Laura Spuhler aus dem Zürcher Oberland mit Beloperone. Im Sattel ihres zweiten Pferdes Con Camero CH holte sie sich auch noch das Preisgeld für den 6. Platz.

Rückkehr des Familienpferds

Mit einem schönen Comeback endete die regional und national offene Prüfung über 105 Zentimeter Hindernishöhe (R/N105). Vor einem Jahr verletzte sich Alani von Steig CH beim Ausreiten so schwer, dass sie die gesamte Saison ausfiel.

Die Reitlehrerin Nicole Reimann aus Hüntwangen baute die Stute, die sie schon als Jungpferd ausgebildete hatte, sorgfältig wieder auf. Die dunkelbraune Inländerin ist eine Herzensangelegenheit von Nicole Reimann, wurde sie doch von den Eltern ihres Ehemanns Rolf gezüchtet. «Deshalb freue ich mich sehr, dass Alani wieder fit ist und auf den Rest der Saison mit ihr», sagte die Reiterin.