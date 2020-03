Beachtliches Break in Bülach

Bassersdorf-Nürensdorf hat die Erstliga-Qualifikation auf dem 5. Rang beendet. In den Playoffs aber legte das Team von Samuel Eberle dann einen Zahn zu, nacheinander eliminierte die talentierte Equipe den letztjährigen Meister Jona-Uznach Flames und dann den Tabellenzweiten Herisau. Und jetzt bekommt auch Qualifikationssieger und Aufstiegsaspirant Bülach Floorball das Formhoch der Nürensdorfer zu spüren.

Bassersdorf-Nürensdorf-Goalie Simon Hagen und seine Teamkollegen Yannick Schweizer (95) und Yannick Scheitlin (8) verteidigen gegen Bülachs Tobias Bertschi. Foto: Leo Wyden

475 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten in dieser ersten Playoff-Finalpartie in der Bülacher Hirslen mitverfolgen, wie die Gastgeber den besseren Start erwischten. Marco Hottinger nutzte schon in der 1. Minute eine Ungenauigkeit in den Reihen von UBN aus und versenkte den Ball eiskalt in die nahe Ecke zum 1:0. Zur ersten Pause führten die ­Bülacher verdient mit 3:1.

Bülach mit mehr Torschüssen

Das Startdrittel gehörte klar dem Heimteam, danach spielten die Gäste zwar zunehmend kontrollierter, dennoch hätte Bülach eigentlich auch das Mitteldrittel gewinnen müssen. 13:4 Torschüsse verzeichnete das Team von Raphael Röthlin in diesen zweiten zwanzig Minuten.

Dominik Rothmund (19) und Tim Ehrensperger (9) bedrängen den Bülacher Mario Meier. Foto: Leo Wyden

Der einzige Treffer aber gelang UBN: Timo Mächler traf in der 31. Minute nach einem Pass von hinter dem Tor in den Slot zum 2:3.

Fenarolis Startschuss

Im letzten Abschnitt brachte dann Fabian Fenarolis Ausgleichstreffer (53.) die Partie zum kippen. Denn nun gelang Bas­sersdorf Nürensdorf plötzlich ­alles. Nach zwei erfolgreichen Kontern durch Tim Ehrensperger und Lars Blumer (54./55.) lag UBN plötzlich mit 5:3 in Front. Bülach, kalt erwischt, riskierte in der Folge ohne Torhüter alles und kam durch Marco Matzinger in der 59. Minute auch nochmals auf 4:5 heran, dann aber kassierten die Gastgeber in der Schlussminute noch den Entscheidungstreffer ins verlassene Tor.

Das Derby ist lanciert. Weiter geht es in dieser Best-of-5-Serie am kommenden Wochenende mit Spiel 2 und 3. (red)