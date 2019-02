Dezimiert am europäischen Debüt

Sich auf besondere Art profilieren – dies ist den Mittel- und Langstreckenläufern des LC Regensdorf (LCR) in den vergangenen zehn Jahren immer wieder auf eindrückliche Art und Weise gelungen. Titelgewinne an Schweizer Meisterschaften ragten heraus, und vereinzelte Aushängeschilder des Vereins präsentierten sich gar auf internationaler Ebene, zuletzt Jonas Raess im vergangenen Sommer an den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin oder zuvor mehrere Male an den Cross-Europameisterschaften.

Und weil sie an den Schweizer Meisterschaften im Crosslauf 2018 die Teamwertung für sich entschieden hatten, bot sich den Furttalern nun eine neue Bühne zur Präsentation ihres Könnens: der Cross-Europacup der Landesmeister.

Am Ende Vorletzte

Gegen die starke Konkurrenz, angeführt von Clubteams aus den traditionellen Cross-Nationen und von zahlreichen mit Ostafrikanern verstärkten Equipen, hatten die Unterländer im portugiesischen Albufeira freilich einen schweren Stand. Ursprünglich hatten sie zwar einen Platz im Mittelfeld der Rangliste angestrebt. Doch ohne die Leistungsträger Jonas Raess, Jannis Schönleber und Alain Denzler (alle verletzt) erwies sich das als illusorisch. Am Ende landeten die Regensdorfer im Feld der 18 Elite-Teams auf Rang 17. Teamchef Gian-Marco Meier betonte angesichts der gewichtigen Absenzen: «Wir sind quasi mit einem B-Team angetreten.»

In die Vereinsgeschichte des LC Regensdorf dürfte das Europacup-Debüt dennoch als einzigartige und wertvolle Erfahrung eingehen. Am besten veranschaulichen lässt sich dies am Beispiel von Timo Suter. Der erst 20-jährige OL-Spezialist und ETH-Student hat sich als jüngstes Vereinsmitglied (Beitritt vor einem Monat) gleich in beeindruckender Manier eingeführt. Mit seinem 75. Einzel-Rang sorgte er für die beste LCR-Klassierung. Trotz des horrenden Anfangstempos gelang es ihm, mit seinen Kräften haushälterisch umzugehen und die ungewohnt lange Distanz von 10 Kilometer mehr oder weniger regelmässig durchzuziehen.

Auf Anhieb der klar Beste

Timo Suter sagte nach dem Rennen glücklich und überrascht zugleich: «Etwas Vergleichbares bin ich noch nie gelaufen.» Als «mega cool» bezeichnete das Mitglied des Schweizer B-Nationalkaders der Orientierungsläufer nicht nur die Gelegenheit zum Start an diesem Event. Als eindrücklich, inspirierend und motivierend empfand er auch die spezifische Vorbereitung auf diesen Höhepunkt mit seinen neuen Kollegen vom LC Regensdorf.

Als Dank steuerte Suter die klar stärkste Leistung des Vereins bei. Nach 31:11 Minuten hatte er die 9,73 Kilometer der gemäss Coach Gian-Marco Meier genialen, weil schnellen, abwechslungsreichen Strecke bewältigt. Für die weiteren Regensdorfer Zählergebnisse sorgten: Thomas Curiger (Rang 80/33:33 Minuten), Florian Attinger (82/33:35) und Nicola Hagger (85/33:39). Die Streichresultate lieferten Andreas Rüedlinger (91/34:36) und Dominik Reich (Aufgabe). Letzterer, als nominelle Nummer 1 des Teams gestartet, zeigte nach seinen ersten RS-Wochen eine abfallende Formkurve. Zudem machten ihm ein zu schneller Start und die Länge der Strecke zu schaffen.

(Zürcher Unterländer)