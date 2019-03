Erfolg und Erfahrungen

Fünf Boxer des Schweizer Nationalteams nahmen in Slowenien am Grand Prix Slovenske Konjice teil. Beim internationalen Turnier der EUBC (European Boxing Confederation) konnten sich auch die zwei Unterländer Jonathan Brunschweiler und Collins Ojal gegen starke Konkurrenz behaupten. Ebenso fand in Glattbrugg das jährliche Boxmeeting statt, an welchem der Nachwuchs zu überzeugen vermochte.

Über 60 Athleten aus 15 Ländern stellten sich in der slowenischen Kleinstadt Slovenske Konjice der Konkurrenz. Der Sportchef des Schweizer Boxverbandes, Matthias Luchsinger, ebenfalls ein Unterländer, stellte ein Team aus Newcomern zusammen: Für den Grossteil der fünfköpfigen Mannschaft war es das erste Mal, dass sie für die Schweiz an einem internationalen Wettkampf kämpften. Dennoch trat die Schweizer Mannschaft mutig gegen die starke Konkurrenz an und zeigte dabei, dass sie auch auf diesem hohen Niveau mithalten kann.

Die zwei Glattbrugger Jonathan Brunschweiler und Collins Ojal liessen einmal mehr ihr Potenzial aufblitzen und erkämpften sich vor gut 600 Zuschauern jeweils eine Silbermedaille. Ihnen gleich taten es Henry Salihu Biembe aus Frenkendorf BL und Georgi Svechev aus Locarno.

Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass der Tessiner im Finalkampf gegen den Lokalmatadoren aus Konjice, Denis Lazar, auf den Punktzetteln hätte vorn liegen müssen. Die Punktrichter gewährten jedoch einen grosszügigen Heimvorteil. Der Cheftrainer vom Box Center Glattbrugg, Rajko Bojanic betreute die Auswahl und zeigte sich mit seinen Schützlingen zufrieden: «Das Niveau an diesem Turnier war sehr hoch. Umso mehr freut es mich, dass unsere Jungs mithalten konnten und sich gut verkauft haben.» Dies bestätigt auch Schweizer Meister Brunschweiler: «Ich bin froh, dass ich gegen so starke Boxer antreten konnte. Es war eine tolle Erfahrung und wird uns auf jeden Fall weiterbringen.»

Dreni Muca beeindruckt



Auch in der Schweiz gab es Kämpfe von hoher Qualität. Im Restaurant Glatthof fand einmal mehr das jährliche Boxmeeting statt. Mit zwanzig Duellen im Olympischen Boxen und zwei Profikämpfen wurde den rund 500 Zuschauern ein attraktives Programm geboten.

Bei den Olympischen Boxern stach vor allem der Nachwuchs aus Glattbrugg heraus. Drei von vier Jungtalenten konnten ihren Kampf erfolgreich gestalten. Unter anderem vermochte der zweifache Juniorenmeister Dreni Muca einmal mehr zu überzeugen und besiegte seinen zwei Jahre älteren Gegner aus Basel einstimmig nach Punkten. Da der Kampf in einer höheren Alterskategorie stattfand, musste er zum ersten Mal dreiminütige Runden absolvieren. Entsprechend zeigte sich der Brüttiseller nach dem Kampf erschöpft, aber glücklich: «Natürlich musste ich mich an die Umstellung gewöhnen. Aber wir haben uns zum Glück gut vorbereitet, was sich heute ausbezahlt hat. Ich denke, das war ein wertvoller Test vor der Jugend-Schweizer-Meisterschaft nächste Woche.»

In den Profikämpfen siegten die beiden Cruiser-Gewichtler Labinot Xhoxhaj und Seid Dzemaili. Während Dzemaili nach Punkten gewann, triumphierte Xhoxhaj nach technischem K.-o.

(Zürcher Unterländer)