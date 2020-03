Jets erkämpfen sich dank 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Red Ants Matchbälle

Ob es der Berner-Effekt war? Die Jets legten im dritten Spiel der Viertelfinalserie zu Hause vor 269 Zuschauern gegen die Red Ants unter der neuen Cheftrainerin Simone Berner los wie die Feuerwehr. Mit viel Tempo und aggressivem Forechecking wurden die Winterthurerinnen unter Druck gesetzt. Wenn immer diese dem Pressing mit präzisen Auslösungen auszuweichen vermochten, fanden sie aber viel Platz vor – so wie Margrit Scheidegger, die in der 12. Minute nach einer Ballstafette zum 0:1 traf. Ohne starke Leistungen beider Torhüterinnen hätte der Schlagabtausch im ersten Drittel auch 4:4 ausgehen können.

Margrit Scheidegger ärgert die Unterländerinnen mit drei Toren

Ab dem zweiten Abschnitt reduzierte der Meister seine Kräfte auf zwei Blöcke und erhöhte den Druck so noch mehr. «Ich habe vollstes Vertrauen in unsere dritte Formation, aber mit zwei Linien kommt man einfach besser in den Rhythmus», sagte Michelle Wiki nach der Partie. Zuerst traf zwar wieder Scheidegger mit einem Solo aus der eigenen Hälfte heraus. Doch in der 34. Minute bediente Wiki ihre Sturmpartnerin Julia Suter, die nur noch zum 1:2 einschieben musste. Der Druck sorgte für Fehler bei den Gästen – ein Penaltygeschenk lehnte Wiki noch ab, aber im kurz darauf folgenden Powerplay stand Suter wieder goldrichtig, als ein Weitschuss Iza Rydfjälls von der Bande vors Tor zurückprallte. Alles begann wieder von vorne. Als Alice Granstedt – erneut im Powerplay – in der 52. Minute wuchtig zum 3:2 abschloss, schien die Partie endgültig auf die Seite der Zürcher Unterländerinnen zu kippen. Aber noch hatten die Gäste einen Konter parat. Deborah Frei musste auf die Strafbank, und die Red Ants gingen mit einer sechsten Feldspielerin volles Risiko. Prompt traf Scheidegger zum dritten Mal. Diesmal zum 3:3.

«Simone Berner schenkte uns in den letzten Tagen viel Vertrauen und nimmt uns viel Denkarbeit ab – sie sagt, wo es langgeht.»Jets Leistungsträgerin Michelle Wiki lobt die neue, alte, Trainerin.

In der Verlängerung hatten beide Teams den Siegtreffer mehrfach auf dem Stock. Monika Schmid hier und Nicole Heer da sorgten dafür, dass auch die zehnminütige Overtime noch keinen Sieger produzierte. Die «Lotterie» Penaltyschiessen musste entscheiden. Hier legten die Gäste vor, vermochten aber Monika Schmid anschliessend nicht mehr zu bezwingen. Bei den Jets trafen derweil Isabelle Gerig und Natalie Martinakova – Spiel 4:3 gewonnen, die Führung in der Best-of-5-Serie an sich gerissen, Auftrag erfüllt. «Wir müssten unsere Chancen besser nutzen, dann sieht dieses Spiel ganz anders aus», monierte Wiki nach der Partie, um auf den Trainerwechsel unter der Woche nachzulegen: «Simone Berner schenkte uns in den letzten Tagen viel Vertrauen und nimmt uns viel Denkarbeit ab – sie sagt, wo es langgeht.» Mit einem Matchball am kommenden Wochenende nach Winterthur zu reisen, ist einfacher, als wenn das Saisonende gedroht hätte.