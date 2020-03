Marco Pavoni singt «Ti amo» gern mit der Konkurrenz

Wofür ich alles geben würde. Für den Aufstieg mit Bülach Floorball in die NLB und die anstehende Aufstiegsparty mit meinen Jungs.

Was ich vor einem Spiel immer mache. Einen Spaziergang mit Musik. Dazu gehe ich auf die Blackroll und mache vor jedem Match eine Mentalübung.

Was ich nach einem Spiel nie auslasse. Den Gang zu den Zuschauern um Hallo zu sagen und mich für ihr Kommen zu bedanken.

"Gib Bescheid, wenn es dir zu schnell geht, dann schalte ich einen Gang runter."Der routinierte Unihockey-Flügel von Bülach Floorball, Marco Pavoni, äussert sich selbstbewusst. Dies ist seine Antwort an einen Gegenspieler, der ihn nervt.

Was ich besser als meine Mitspieler kann. Teamansprachen halten und steil gehen, also mit direktem Zug aufs Tor ziehen.

Was ich meinem Trainer mal mitteilen möchte. Die Geschichten von dir und deinem roten Corsa sind legendär. Ich freue mich auf die nächste Geschichtsstunde!

Wer mich am meisten beeinflusst hat. Mein ehemaliger WG-Mitbewohner und bester Freund Christian Schweizer, unsere gemeinsamen Geschichten und unzähligen Gespräche. Sicherheitshalber erwähne ich aber noch meine Freundin Lena Peters, um Diskussionen aus dem Weg zu gehen.

Worin ich vorbildlich bin. Auf dem Feld Leidenschaft zu zeigen, Teamplayer zu sein und mit meinem Ehrgeiz meine Ziele zu erreichen. Neben dem Feld bin ich ein vorbildlicher Koch, Trendsetter für die Junioren und meine Besuchsfrequenz im Memphis in Zürich ist auch nicht schlecht.

Wann ich meine Fassung verliere. Wenn im Spiel Tätlichkeiten passieren, vor allem bei Nachschlagen eines Gegenspielers. Was ich an meinem Sport nicht mag. Dass auch das schlechtere Team gewinnen kann.

Was ich in diesem Jahr unbedingt erreichen will. Im Hatzenbühl gewinnen und mit UBN-Goalietrainer Adrin Wohlgemuth im Kreise «Ti amo» singen. Da kommen immer grosse Emotionen hoch.