Olympia-Endspurt im Zeichen des Coronavirus

Wäre alles nach Plan verlaufen, stünden Adrian Heidrich und Mirco Gerson schon in diesen Tagen auf Turniersand. Am World-Tour-Event der dritthöchsten Kategorie (drei Sterne) im iranischen Bandar Abbas hätten sie seit Dienstag um Punkte für die Weltrangliste und den Wettkampf-Feinschliff für das unmittelbar anschliessende Viersternturnier im nahen Doha gespielt. Doch der Ausbruch des Coronavirus im Iran bewog die Verantwortlichen des Volleyball-Weltverbands am Montag der vergangenen Woche, das dort geplante Turnier auf unbestimmte Zeit zu verschieben. «Wir sind froh, die Gesundheit geht vor», sagte Heidrich wenige Tage nach der Absage dazu. Während des Telefonats aus dem Trainingslager auf Teneriffa klang seine Stimme etwas heiser und belegt. «Man hat auch hier ein mulmiges Gefühl, das Hotel, das unter Quarantäne steht, ist nur sieben Kilometer von uns entfernt», schildert der 25-Jährige. Und gibt gleich selbst Entwarnung: «Bei mir war es jetzt nur eine Erkältung, und es geht mir schon viel besser.» Das letzte, achttägige Trainingslager, das der 2,07 Meter gross gewachsene Blockspieler und sein Beach-Kompagnon Mirco Gerson gemeinsam auf der spanischen Kanareninsel bestritten haben, war durch Heidrichs Erkrankung etwas beeinträchtigt. Ansonsten sei die Saisonvorbereitungszeit indes reibungslos verlaufen, berichtet er zufrieden. «Und bis zum Start in Doha ist sicher alles gut, wir sind bereit.»

Die lohnende Extraschicht

Wie jede olympische Saison steht jene des laufenden Jahres ganz im Zeichen der Sommerspiele, die von Ende Juli bis Mitte August in Tokio zur Austragung kommen. Wäre heute bereits Qualifikationsschluss, hätten Heidrich/Gerson ihren Startplatz auf sicher. Die günstige Ausgangsposition erarbeiteten sich die beiden Schweizer Topspieler durch ihre guten Ergebnisse in der vergangenen Spielzeit – und besonders durch ihr furioses Finish. Im Oktober 2019 nahmen sie nach nur zwei Wochen Ferien vorübergehend das Training wieder auf, reisten zum Dreisternturnier im chinesischen Qinzhou – und trugen den Sieg davon. Der erste Triumph auf dieser Stufe erwies sich in mehrerer Hinsicht als wertvoll. Denn er brachte ihnen nicht nur neues Selbstbewusstsein und «definitiv Lust auf mehr», wie Heidrich sagt, sondern auch die Beförderung ins Olympiakader des Schweizer Volleyballverbands Swiss Volley mitsamt der damit einhergehenden besseren Unterstützung.

Schliesslich holten Heidrich/Gerson mit dem Premierensieg wertvolle Punkte, die sie in der Weltrangliste unter die Top 20 klettern und im Olympia-Qualifikations-Ranking auf die vorletzte jener 15 Positionen vorstossen liessen, vor denen das Symbol mit den fünf olympischen Ringen erscheint. Dass dies auch am Ende der Qualifikationsphase so bleibt, «ist dieses Jahr unser Hauptziel, es gibt nicht viel anderes», sagt Adrian Heidrich ohne Umschweife. Dass seine rund drei Jahre ältere Schwester Joana ebenfalls sehr gute Chancen auf das Olympiaticket hat, macht das Ganze für ihn noch spezieller.

Weniger Wettkämpfe

Kurioserweise könnte das Coronavirus Adrian Heidrich und Mirco Gerson olympiaqualifikationstechnisch gesehen in die Karten spielen. Denn schon zum heutigen Stand ist der World-Tour-Turnierkalender für die Zeit bis zum 15. Juni, dem Stichtag der Vergabe jener 15 Olympia-Startplätze, die via die Weltranglistenposition vergeben werden, markant ausgedünnt. So sind mit den Viersternturnieren von Singapur sowie Yangzhou und Siming in China bereits drei Wettkämpfe abgesagt worden, an denen die hinter ihnen platzierten Teams Punkte sammeln könnten. «Wenn noch mehr Turniere ausfallen, wäre das so gesehen eher ein Vorteil für uns», schätzt Heidrich, «andererseits hätten wir auch weniger Gelegenheiten zu reagieren, wenn es den Konkurrenten einmal sehr gut gelaufen ist und sie uns überholt haben.»

Freilich überwiegen angesichts der Unsicherheiten bezüglich Turnierabsagen oder Reisebeschränkungen auch rein sportlich gesehen die Nachteile klar. «Wir bereiten uns ja punktgenau vor, wie zum Beispiel auf den Saisonstart jetzt», erklärt Heidrich, «wenn der sich immer wieder verschiebt oder wenn wir die Wettkampfplanung laufend anpassen müssen, ist das natürlich mühsam, vor allem mental.»