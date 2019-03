Playoff-Final und ein Paar Wienerli

Sie tanzen im Kreis, eine ausgelassene Runde knallroter Teufel. Gerade eben sind die Bülacher in den Playoff-Final eingezogen – mit 9:5 gewinnen sie das entscheidende dritte Halbfinalduell gegen Unihockey Bassersdorf-Nürensdorf, waren gnadenloser, genauer, besser. Doch ihre Gegner sehen nicht aus, als wären sie gerade eben durch die Hölle gegangen. Sie lächeln, die einen zufrieden, andere leicht gequält, trotzdem winken sie ins Publikum, und der ehemalige Nati-Stürmer Nico Scalvinoni lässt es sich nicht nehmen, jedem einzelnen seiner Mitspieler auf die Schultern zu klopfen. Auch sie waren gut, kampfstark, unermüdlich und spielfreudig. Und sie haben das schönste Tor des Abends geschossen. Der 20-jährige Tim Ehrensperger, auffälligster Akteur in den Reihen der Nürensdorfer, eroberte den Ball, bediente mit Übersicht und technischer Finesse Scalvinoni, der ruck, zuck Lars Blumer im Slot fand. Und was tut der U-21-Junior? Er trifft volley mit einer solchen Gewandtheit, als würde er solche Tore von Montag bis Freitag am Fliessband produzieren.

Grosse Kulisse

Bülach Floorball gegen Unihockey Bassersdorf-Nürensdorf (UBN) war ein Playoff-Duell, welches das Unterland bewegte. Vor gut einer Woche im ersten Spiel dieser Best-of-3-Serie waren 580 Zuschauer in der Bülacher Hirslen und sahen die favorisierten Gastgeber siegen, am Samstag verfolgten fast 300 Leute in der proppenvollen Hatzenbühlhalle den 6:4-Erfolg von UBN, der das entscheidende dritte Spiel am Sonntagabend vor wiederum grosser Kulisse überhaupt erst möglich machte. Am Ende haben die Bülacher, heuer zweite der Qualifikation und wie schon in den vergangenen Jahren mit Aufstiegsambitionen, das Playoff-Derby gegen UBN gewonnen und damit gegen ein Team, das Anfang Saison als Aufsteiger keineswegs mit einem Platz im Playoff rechnen durfte. Die Favoriten setzten sich durch, auch weil sie die grössere Breite im Kader besitzen. Den Nürensdorfern, welche ihre ersten zwei Linien stark forcierten, ging in der zweiten Partie innerhalb von 24 Stunden nach der Hälfte der Spielzeit etwas die Puste aus. «Damit haben wir gerechnet», sagt Bülachs Cheftrainer Raphael Röthlin, der seinerseits auf drei Blöcke und die gross gewachsenen, brandgefährlichen Brüder Josha und Joël Meier zählen konnte. Die beiden zeichneten an diesem Abend für fünf der neun Bülacher Treffer verantwortlich.

Zu Beginn der Partie aber, da war UBN so richtig parat, legte zweimal vor, zuerst traf Junior Blumer, dann Scharfschütze Simon Weder. Doch Floorball fand immer eine Antwort und stellte mit dem 5:2 des dreifachen Torschützen Joël Meier in der 25. Minute die Frage: Ist dieses Derby jetzt gelaufen? Für UBN-Cheftrainer Samuel Eberle, war dieser Treffer zumindest die Vorentscheidung. «Ich wusste, dass sich drei Tore gegen dieses routinierte Bülach nur schwer aufholen lassen.» Raphael Röthlin hingegen verspürte erst eine gewisse Erleichterung, als Samuel Müller nach der Hälfte der Spielzeit auf 6:2 erhöhte. UBN steckte zwar bis zum Schluss nicht auf, konnte aber nicht mehr viel Boden gut machen.

Keine Pouletflügeli

Als die Partie gegen 22 Uhr zu Ende war, beschlossen die beiden Trainer den Abend, wie sie das angekündigt hatten, zumindest fast so. Bülachs Cheftrainer Raphael Röthlin musste nämlich auf die nach einem grossen Sieg obligaten Pouletflügeli und die Vermicelles mit Präsident Dominik Wild im Restaurant Frieden verzichten. «Es ist schlicht zu spät geworden, und wir haben dann in der Halle noch ein Paar Wienerli gegessen», erklärt er lachend. Seiner guten Laune tat die Änderung im Menüplan keinen Abbruch. Er war zufrieden. Im Unterschied zum verlorenen zweiten Spiel sei seine Equipe wieder fokussiert und mental bereit gewesen, sagt der Coach, der mit Bülach Floorball nun «ohne Druck» den Playoff-Final gegen Qualifikationssieger Jona-Uznach Flames bestreiten darf.

Während Röthlin sein Team nun auf einen Gegner einstellen muss, der mit vier Ausländern im Team vehement den Aufstieg anstrebt, verspürt UBN-Chefcoach Samuel Eberle trotz Berufsalltag Feriengefühle. «Die ganze Anspannung ist abgefallen», sagt er. Auch in seinen Augen hat Bülach den Sieg nicht gestohlen. «Sie waren abgeklärter und effizienter.» Sein Team wiederum habe weit mehr erreicht als erwartet, bemerkt Eberle, der nach Spielschluss in der Garderobe überhaupt nicht den Eindruck hatte, dass da eine Mannschaft sitzt, die gerade eben in einer Playoff-Serie unterlegen ist. «Alle haben recht glücklich ausgeschaut, und Dominik Fritschi und Perit Aydemir auf die Schulter geklopft», erzählt er. Die beiden Routiniers haben gegen Bülach ihr letztes Spiel für UBN bestritten und treten nun zurück.

Cheftrainer Samuel Eberle hingegen wird weitermachen. Doch erst einmal geht er am späten Sonntagabend mit der Gewissheit zu Bett, dass sein Team alles gegeben hat. Genau so hat er sich das vor diesem finalen Wochenende vorgestellt. (Zürcher Unterländer)