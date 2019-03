Rosige Aussichten für Mauro Schmid

Pruszkow in der Nähe der polnischen Hauptstadt Warschau war Schauplatz der Bahn-Weltmeisterschaften. Als Jüngster figurierte der 19-jährige Mauro Schmid vom Velo-Club Steinmaur im zehnköpfigen Aufgebot der Schweizer. Mit dem 7. Rang im Scratch-Rennen gelang dem noch in der Lehre steckenden Schmid ein gutes Ergebnis.

Mit diesem Resultat stellte Schmid seine Qualitäten als Allrounder unter Beweis. Im Januar war er an der Querfeldein-Schweizer-Meisterschaft in Sitten in der Kategorie U-23 auf den 6. Platz gefahren. Nun wurde er an den Bahn-Weltmeisterschaften im Scratch nur wenige Wochen später Siebter. «Ich bin ein Allrounder. Im Moment steht nebst der Bahn allerdings die Strasse im Vordergrund. Der siebte Platz an der Bahn-WM zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin», meinte der Unterländer zu seinen Resultaten.

Schmid als einer der Jüngsten im Feld der 24 Teilnehmer liess sich in Polen nicht von den Routiniers beeindrucken und blieb die Ruhe selbst: «In Pruszkow war ich zwar erstmals an Elite-Weltmeisterschaften dabei. Nervös liess ich mich deswegen nicht machen. Sicher war das Teilnehmerfeld stärker und ausgeglichener als an anderen Rennen. Jeder Fahrer wollte sein Bestes zeigen. Aber letztendlich ging es auch an der Scratch-WM darum, nach 60 Runden vorne dabei zu sein.»

Aktiv bei Fluchtversuchen

Das Spezielle am Scratch-Rennformat ist, dass einzig der Schlusseinlauf über Sieg und Plätze entscheidet. «Es ist so etwas wie ein Strassenrennen, nur viel kürzer», klärt der Athlet auf. Eine wichtige Rolle spielt die Taktik. «Da muss man entscheiden, ob man auf Abwarten und damit auf den Schlussspurt setzen oder angreifen und eine Vorsprungsrunde herausholen soll.» Schmid versuchte im ersten Renndrittel zweimal, mit anderen Fahrern wegzufahren: «Meine Fluchtgefährten glaubten nicht ans Gelingen des Unterfangens und waren für die Führungsarbeit nicht gross motiviert. Deshalb wurden wir beide Male vom Feld rasch wieder gestellt.» Der Steinmaurer konzentrierte sich dann auf den Endspurt: «Als Siebter war ich ganz vorne dabei. Ich hatte das Gefühl, es wäre sogar mehr dringelegen. Aber der Endspurt war hart umkämpft.» Schmid war einer von sechs Schweizern, die auch für den Bahnvierer vorgesehen waren: «In der Woche vor den Bahn-Weltmeisterschaften fühlte ich mich nicht so gut. Deshalb zweifelte ich selber an meiner Form. Ich war deshalb nicht unglücklich, dass ich im Vierer nicht zum Einsatz kam.»

Dafür packte er seine Chance im Scratch umso besser. Als einer der wenigen Schweizer konnte er an der WM am Einsatztag seine Bestleistung abrufen. Druck verspürte der ruhige Unterländer weder an den Weltmeisterschaften selber noch nach diesem 7. Rang: «Da ich bis im August noch in der Lehre als Automechaniker stecke, lässt man mir Zeit. Ich werde im Moment Bahn- und Strassenrennen bestreiten. Aber im Vordergrund steht jetzt mein Lehrabschluss.»

Im November geht Mauro Schmid in die Spitzensport-Rekrutenschule und hofft, auch davon sportlich profitieren zu können. Die Aussichten für den Allrounder aus Steinmaur sind rosig: «Ich werde im nächsten Winter versuchen, wieder gute Bahnergebnisse zu erzielen. Die Teilnahme an den Bahnweltcups in Hongkong und in Glasgow ist geplant. Dann gibt es im nächsten Frühjahr wieder Bahn-Weltmeisterschaften, und im Sommer 2020 gibt es an den Olympischen Spielen in Tokio ja auch einige Bahnwettbewerbe», spricht der Velorennfahrer über seine Zukunft.

Er hofft, an diesen Grossanlässen dabei zu sein. Sollte es mit der Bahn nicht klappen, lässt der junge Steinmaurer ein Hintertürchen offen: «Wenn es mit der Bahn nicht klappt, kann ich immer noch versuchen, mich für die im Februar 2020 in Dübendorf stattfindende Querfeldein-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.» Alternativen, die nur ein Allrounder wie Mauro Schmid haben kann.

