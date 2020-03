Velorennen in Belgien und Frankreich laufen, in Italien abgesagt

Timon Rüegg (Oberweningen) und Mauro Schmid (Sünikon-Steinmaur) starten am kommenden Wochenende in Belgien und Frankreich. Johan Jacobs (Berg am Irchel) und Fabian Lienhard (Steinmaur) müssen wegen in Italien abgesagter Rennen Trainingseinheiten einschieben.

Querfeldein-Spezialist Timon Rüegg nutzte seine in den Crossrennen gezeigte Form für einen Start am Strassenrennen GP Monsere im belgischen Roeselare. Am Schluss des 196 km langen Rennens spurteten nicht weniger als 60 Fahrer um den Sieg. Fabio Jakobsen, der holländische Meister, war letztendlich der Beste und holte sich in Erinnerung an den im Jahr 1971 als amtierender Weltmeister tödlich verunglückten Jean-Pierre Monseré den Sieg. Der 23-jährige Rüegg war im Spitzenfeld dabei und spurtete als zweitbester Schweizer auf den 31.?Rang.

In Lilliers in Nordfrankreich ging Mauro Schmid erstmals im Trikot seines neuen luxemburgischen Teams Leopard an den Start. Nur eine Woche nach der Bahnweltmeisterschaft fehlte dem 20-jährigen Süniker noch etwas der Rhythmus für ein über 187 km führendes Rennen. So war es nicht überraschend, dass der Unterländer zum grossen Harst derjenigen Fahrer zählte, die das Rennen vorzeitig aufgaben.

Teamkollegen in Quarantäne

Gar nicht im Einsatz standen die beiden in World-Tour-Teams engagierten Johan Jacobs und Fabian Lienhard. Beide Unterländer waren von ihren Teams für das in Siena zu Ende gehende italienische Rennen Strade Bianche vorgesehen gewesen. Dieser Anlass fiel jedoch ebenso dem Coronavirus zum Opfer wie der Klassiker Mailand–Sanremo und die Etappenfahrt Tirreno–Adriatico. Das spanische Movistar-Team, für das Jacobs fährt, bleibt ebenso der in Frankreich derzeit laufenden Etappenfahrt Paris–Nizza und weiteren Rennen fern.

«Es wäre doch kurzfristig gewesen, wenn ich am Samstag noch nach Paris hätte reisen müssen.»World-Tour-Team-Fahrer Fabian Lienhard klärt auf, wie hektisch es momentan bei den Top-Teams zu und hergeht.

Anders die französische Groupama-FdJ-Mannschaft, für die Lienhard seit dieser Saison fährt. «Wegen des Coronavirus mussten einige Teamkollegen in Dubai in Quarantäne verbleiben. Mit acht Fahrern ging es gleichwohl zu Paris–Nizza. Da war sogar die Rede davon, dass ich als Ersatzfahrer zum Zuge kommen würde», berichtet Lienhard. Dass es dann doch nicht klappte, stimmte den Zwölften von Kuurne–Brüssel–Kuurne nicht unglücklich: «Es wäre doch kurzfristig gewesen, wenn ich am Samstag noch nach Paris hätte reisen müssen.» Wenn das Coronavirus vor Frankreich haltmacht, geht es für Lienhard erst am 19.?März mit dem Grand Prix de Denain im Norden von Frankreich weiter.

Wunsch: Richtige Einsätze

Bis dann ist Training angesagt: «Um nicht ganz den Rennrhythmus zu verlieren, werde ich am nächsten Samstag vielleicht im aargauischen Rüfenach das Trainingsrennen bestreiten.» An diese Trainingsrennen hat Lienhard gute Erinnerungen: Vor zwei Wochen gewann er die erste dieser fünf Trainingsprüfungen. Richtige Einsätze wären Lienhard allerdings lieber als die Teilnahme an Trainingsrennen.