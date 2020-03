Wer darf dann die Schweiz vertreten?

Das abrupte Saisonende traf die Frauen der Kloten-Dietlikon Jets wie so viele Sportteams weltweit Mitten im Wettkampfmodus. Die Titelverteidigerinnen spielten im Playoff-Derby gegen die Red Ants Rychenberg Winterthur gerade mit mehr Mühe als erwartet um den Halbfinaleinzug, als die verschärften Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus Ende letzter Woche für den sofortigen Meisterschaftsabbruch in allen Unihockey-Ligen sorgte. Sportchef Antti Uimonen spricht von Schockstarre. «Im Moment ist alles sehr still.» Der Trainingsbetrieb ist eingestellt, die Teamkolleginnen haben sich in der Halle bis auf Weiteres voneinander verabschiedet.

Als Uimonen am vergangenen Donnerstag das Team über den sofortigen Saisonschluss informierte, habe es bei allem Verständnis für die Dringlichkeit des aktuellen Vorgehens auch Tränen gegeben. «Für einige Spielerinnen könnte diese Information das plötzliche Karriereende bedeutet haben. So wünscht sich das natürlich niemand», sagt Uimonen Offiziell kommuniziert sind in den Reihen der Jets-Frauen allerdings noch keine Rücktritte. Ob die routinierten Nationalspielerinnen Julia Suter, Michelle Wiki, Tanja Stella und Monika Schmid, die im Dezember an der WM im eigenen Land gross aufspielten und mit der Schweiz die Silbermedaille gewannen, noch eine Saison anhängen, wird sich erst in den nächsten Wochen weisen.

Schwedinnen abgereist

Die beiden schwedischen Nationalspielerinnen Iza Rydfjäll und Alice Granstedt haben die Schweiz bereits verlassen. «Sie wollten verständlicherweise nach Hause fliegen, solange das noch uneingeschränkt möglich war», erklärt Uimonen. Ob die zwei Weltklasse-Spielerinnen die Dietlikerinnen kommende Saison nochmals verstärken werden, ist noch nicht geregelt. «Wir würden sie selbstverständlich gerne weiter verpflichten», meint der Sportchef und verrät, dass auch Rydfjäll und Grandstedt grundsätzlich Interesse an einer Verlängerung ihres Einjahres-Vertrages gezeigt hätten.

Wer vertritt die Schweiz?

Noch nicht geklärt ist im Schweizer Spitzenunihockey auch die Frage, wer das Land am nächsten Champions Cup, dem Gipfeltreffen der Landesmeister aus der Schweiz, Schweden, Finnland und Tschechien, vertreten wird. Wie im Eishockey wurde auch im Schweizer Unihockey heuer kein Meisterpokal vergeben. Nach aktuellem Stand wird das Turnier im Januar 2021 wie geplant stattfinden. Keine der vier führenden Unihockeynationen konnte heuer eine Meistermannschaft küren. Zuerst muss der internationale Unihockeyverband (IFF) einen grundsätzlichen Entscheid über die Art und Weise der Durchführung des Champions Cups fällen, erklärt Valeria Schmid, Verantwortliche Nationalliga bei Swiss Unihockey. Zur Frage, welches Team die Schweiz vertreten könne, sagt Schmid: «Noch sind keine Entscheidungen gefallen, wir prüfen mehrer Optionen.» Naheliegend wäre sicher, dass stellvertretend der Qualifikationssieger am Champions Cup teilnehmen würde.

Wäre dies der Fall, käme in der höchsten Schweizer Frauenliga Cupsieger Piranha Chur zum Zuge, der die Qualifikation an erster Stelle abgeschlossen hat. Die Bündnerinnen konnten die Leaderposition in der letzten Spielrunde trotz Niederlage halten, weil die Kloten-Dietlikon Jets bei Emmental Zollbrück ebenfalls leer ausgingen. Die Unterländerinnen beschlossen die Qualifikation auf Rang 2, mit einem Punkt weniger als Erzrivale Chur. Nach den Niederlagen gegen die Piranhas im Cup und Supercup und dem nun folgenden Abbruch der Meisterschaft, werden die im letzten Frühling noch gross gefeierten Doublegewinnerinnen heuer definitiv ohne Titel bleiben.