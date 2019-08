Am Sonntag noch dabei sein, also die erste Ausstichshürde nach vier Gängen am ersten Wettkampftag zu überstehen, war das hochgesteckte Ziel von Shane Dändliker und Nicola Wey am Eidgenössischen Schwingfest in Zug. Die Vertreter des Schwingklubs Zürichsee rechtes Ufer übertrafen schliesslich die Erwartungen klar, bestritten alle acht Gänge und schnupperten gar am Kranz.

Während der Stäfner Wey bereits vor drei Jahren in Estavayer Erfahrungen an einem Eidgenössischen hatte sammeln konnte, war die Teilnahme in Zug für Dändliker eine Premiere. Der Feldbacher startete am Samstag mit einer Niederlage und einem Sieg in den Wettkampf. Dass er von der Einteilung stark eingeschätzt wird, zeigte sich im dritten Gang, als Dändliker gegen den Mitfavoriten Pirmin Reichmuth antreten musste und diese Partie verlor. Im vierten Gang sicherte sich der 24-jährige Zimmermann mit einem Sieg die Qualifikation für den Sonntag. Überraschend schaffte auch Nicola Wey den Sprung. Mit zwei Gestellten, einem Sieg und nur einer Niederlage im vierten Gang gegen den eidgenössischen Kranzschwinger Simon Anderegg schöpfte er sein Potenzial optimal aus.

Topleistung am zweiten Tag

Am Sonntag legten Dändliker und Wey noch eine Schippe drauf. Ein Sieg und eine Niederlage im fünften und sechsten Gang brachte sie in den Kranzausstich. Zur Überraschung der 56500 Zuschauer ging es im gleich Stil weiter. Dändliker besiegte Ivan Mollet, und Wey gab dem Teilverbandskranzer Stefan Gasser das Nachsehen. Nun lag gar ein Kranzgewinn in Reichweite. Im entscheidenden letzten Gang musste Dändliker jedoch gegen Florian Gnägi und Wey gegen Lutz Scheuber eine Niederlage einstecken. Die Enttäuschung über den verpassten Kranz hielt sich in Grenzen. «Unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme», freute sich Wey über die ausgezeichnete Leistung. Auch bei Dändliker überwogen die positiven Eindrücke. «Die Atmosphäre in diesem Stadion ist überwältigend.»