«Er ist ein Vorreiter – im Sport und in einem traditionellen Milieu»

Der erste aktive Schweizer Topsportler, der sich outet, ist ein Schwinger. Wie klingt das für Sie?

Es ist spannend. Die Sportart ist Hardcore, wie die dort miteinander umgehen und einander auf den Grind geben, Wahnsinn! Dieser Curdin Orlik ist ein huere Fätze, und er verändert sich, wenn er beginnt, übers Schwingen zu reden. Er bekommt einen härteren Blick und drängt die sanftmütige Person, die er sonst ist, komplett in den Hintergrund.

Und ausgerechnet dieser Brocken eines Mannes gibt nun bekannt: «Ich bin schwul.»

Er hilft damit, das Rollenbild aufzubrechen. Indem er hinsteht und sagt: «Ich mache das nicht länger mit, so geht es nicht mehr weiter», leistet er einen grossen Beitrag für die Gesellschaft.

Haben es Schwule in der Schweiz so schwer?

Ich höre immer wieder: «Schwulsein ist doch kein Problem.» Oder: «Wen kratzt das heute noch, wenn jemand ein Coming-out macht und schwul ist?» Wir haben Curdin über ein halbes Jahr begleitet und die Ängste genau gespürt, die ihn plagen. Das zeigte uns, woran unsere Gesellschaft noch immer krankt. Sie strahlt nicht das Vertrauen aus, dass man einen solchen Schritt auf die leichte Schulter nehmen kann. Oder dass es wirklich keinen mehr kratzt, ob jemand mit einer Frau oder einem Mann zusammen ist.

Ist Curdin Orlik – als Sportler aus einem konservativen Sport und einem traditionellen Milieu – für Sie als Organisation ein Traumszenario?

Er ist ein Glücksfall, ja, weil sich Curdin den Schritt sehr gut überlegt und ihn aus tiefster Überzeugung gemacht hat. Für ihn ist es nicht nur wichtig, frei zu sein, er will auch ein Statement setzen. Als Gesellschaft werden wir irgendwann zu einem Kipppunkt kommen, an dem das Schwulsein als Wert angekommen ist. An dem es nicht mehr akzeptabel ist, dass Schwule diskriminiert werden.

«Im Sport ist kein einziger Homosexueller öffentlich. Das ist absurd, einfach absurd.»Michel Rudin

Wie weit ist die Schweiz in diesem Prozess?

Wir sind auf gutem Weg, dass Schwulsein beim grössten Teil der Gesellschaft selbstverständlich ist. Die 63 Prozent Zustimmung für die Erweiterung der Rassismusstrafnorm im Februar sind ein Indikator dafür. Auch in den ländlichen Gegenden und im bürgerlichen Umfeld nimmt die Akzeptanz zu. Natürlich werden wir Homophobie nie ganz loswerden, aber wir werden sie minimieren.

Was für eine Wirkung hat dieses Coming-out für die Schwulen- und Lesbenszene?

Eine gesellschaftliche Befreiung ist wie ein Schiff, das mit fünf Seilen angebunden ist. Bis die ganze Freiheit da ist, muss man diese fünf Taue kappen. Jetzt haben wir mit Curdin jemanden, der ein Vorreiter sein wird. Einer im Sport, aber auch in traditionellem Milieu.

Warum ist das wichtig?

Homophobie ist emotional, keine Phobie ist je rational. Also ist es wichtig, dass es Vorbilder gibt. Das hilft auf dem Weg zu einer freieren Gesellschaft. Deshalb sind wir auf Personen wie Curdin angewiesen. Ich nehme ihn als jemanden wahr, der sehr authentisch ist und es ehrlich meint. Der es nicht für die Aufmerksamkeit macht, sondern für seine Werte einsteht – aus tiefster Überzeugung. Seine einzige Absicht ist es, Freiheit zu schaffen. Für sich und seine Umwelt.

Hat das Coming-out Signalwirkung?

Ich hoffe es. Die Jungschwinger werden darüber reden, und er wird ihnen ein Vorbild sein, gerade weil er erfolgreich ist. Es ist befreiend, zu wissen, dass du nicht allein bist und in einem Milieu leben kannst, in dem du dich wohlfühlst, auch als Schwuler. Aber es braucht weitere wie ihn, die den Mut aufbringen. Es braucht Aufklärung in der Schule und Arbeitgeber, die sich hinter die Schwulen stellen. Ich fand die Aktion von Coca-Cola bemerkenswert, weil sich eine Grossfirma hinter die LGBTQ-Community stellte (der Konzern schaltete im Januar in Schweizer Zeitungen regenbogenfarbene Anzeigen).

Nun haben wir nach Fussballerinnen wie Lara Dickenmann oder Ramona Bachmann einen offen homosexuellen Schwinger, aber noch keinen Schwulen aus einer grossen Mannschaftssportart. Warum eigentlich nicht?

Es ist völlig unmöglich, dass es keine schwulen Fussballer, Skifahrer, Handballer oder Eishockeyspieler gibt. Statistisch gesehen, müsste es im Schweizer Spitzenfussball mindestens zehn schwule Spieler haben. Im Eishockey zwanzig. Bis 40 Prozent in der Bevölkerung sind bisexuell – aber im Sport ist kein einziger Homosexueller öffentlich. Das ist absurd, einfach absurd.

Warum hat es in diesen Publikumssportarten noch kein Coming-out gegeben?

Zum einen hat das mit dem vorherrschenden Männlichkeitsbild zu tun. Zum anderen wird ein Coming-out immer noch als politisches Statement wahrgenommen. Dabei sollte das Ziel sein, dass es das nicht mehr ist.

«Ich kenne keinen Schwulen, der nicht schon beleidigt worden wäre. Keinen einzigen.»Michel Rudin

Auch Ihre Organisation Pink Cross selbst macht es zum politischen Statement.

Ja. Es ist natürlich politisch. Das macht es für Sportler schwierig. Deshalb sagte ich zu Curdin Orlik: Das Wichtigste ist, dass du deinen Sport weiter ausüben kannst. Er musste abwägen zwischen der Emotionalität, wenn er sich nicht outet, und der Aufmerksamkeit, die auf ihn einprasselt, wenn er sich outet. Er ist gefestigt.

Viele Fussballer oder Eishockeyspieler wären das auch.

Natürlich. Und stellen Sie sich vor, Curdin wäre Fussballer bei YB, das sein Logo auch schon mit der Regenbogenfahne verziert hat: Er wäre der Held der Fans.

Und doch gibt es keinen, der sich traut.

Keinen. Und der Witz dabei ist ja, dass beim Fussball das Männlichkeitsbild so hochgehalten wird. Aber wenn man sich einen Klischeemann vorstellt, kommt Curdin Orlik dem sehr viel näher als jeder Fussballer mit seiner Föhnfrisur. Ob jemand schwul ist, hat nichts mit dem Aussehen zu tun oder dem Beruf oder dem Sport. Es gibt schwule Balletttänzer, und es gibt schwule Güselmänner.

Wünschen Sie sich als Pink Cross einen schwulen Fussballer?

Natürlich, das wäre grossartig. Oder schwule Handballer, schwule Eishockeyspieler – das wären ­alles Vorbilder.

Stattdessen gibt es Fussballer wie Benjamin Kololli, heute beim FC Zürich unter Vertrag, der einmal sagte: «Wir duschen zusammen. Es wäre für einen Spieler keine gute Idee, mit seiner Homosexualität an die Öffentlichkeit zu gehen. Er sollte es besser für sich behalten.» Wie soll ein Club auf eine solche Aussage reagieren?

Mit einem mündlichen Verweis, mindestens. Eine solche Aussage ist inakzeptabel, unter jeder Sau. Stellen Sie sich vor, er würde sagen, er könnte nicht mit einem Juden oder Schwarzen gemeinsam duschen. Hallo? Zudem: Für wie attraktiv hält er sich?

Was, denken Sie, erwartet Curdin Orlik jetzt?

Sein Coming-out ist eine der bemerkenswertesten Geschichten des Jahres. Auch all jene, die sagen, es interessiere sie nicht, werden sie lesen. Auf ihn prasselt also sehr viel Aufmerksamkeit ein, die nächste Zeit wird turbulent sein. Danach dürfte aber die Phase folgen, in der er endlich befreit ist. Dieser Prozess ist vergleichbar mit dem Coming-out einer Person, die nicht in der Öffentlichkeit steht.

«Wenn du als Mensch hinstehst und zeigst, wie du bist, wird es der Grossteil akzeptieren.»Michel Rudin

Mit dem Unterschied, dass er als öffentliche Person Hass in sozialen Medien auslösen kann.

Die Gefahr ist sicher grösser, ja, einige wenige Personen können dort den Ton vergiften. Es wird auch eine Minderheit geben, die fragt, ob er sich so aufspielen muss und es keine wichtigeren Themen gebe. Dazu muss ich sagen: Ich kenne keinen Schwulen, der nicht schon beleidigt worden wäre. Keinen einzigen. Das ist inakzeptabel. Darum ist ein Coming-out wie dieses eine wichtige Geschichte. Denn wir sind nicht gleichberechtigt.

Was raten Sie jemandem, der Curdin Orliks Beispiel folgen und sich ebenfalls outen will?

Wichtig ist, authentisch zu sein. Wie es Curdin ist. Meine ersten Fragen wären: Was willst du? Warum willst du das machen? Und: Was sollen die Leute über dich denken? Curdin wusste genau, wieso er an die Öffentlichkeit geht.

Im Amateursport dürfte es Tausende geben, die sich ein Coming-out überlegen, sich vielleicht fürchten. Wie sollen sie vorgehen?

Vielleicht weiht man zuerst einen vertrauten Mitspieler ein. Aber wenn man sich entschliesst, es allen zu sagen, muss die Botschaft so klar wie möglich sein. Wichtig ist, dass die Homosexualität nicht im Diffusen bleibt, sondern deutlich angesprochen wird. Ich habe mich einst als Spieler (im Unihockey) geoutet und nachher als Trainer noch einmal. Das war zunächst für die meisten ein Schock, aber es war so klar, dass es alle sofort akzeptierten. Ein einziger hatte Schwierigkeiten. Dem hat dann die Mannschaft geraten, den Verein zu verlassen.

Unihockey ist wie Handball ein Studentensport, der eher im urbanen Milieu gespielt wird – die Akzeptanz dürfte höher sein. Beim Fussballverein auf dem Land ist das wohl anders.

Das mag etwas haben. Aber wenn du als Mensch hinstehst und zeigst, wie du bist, wird es der Grossteil akzeptieren.

Was ist mit den Verbänden und Clubs? Bekommen Schwule genügend Unterstützung?

Ich möchte die Frage so beantworten: Gleichberechtigung ist ein Menschenrecht. Und für Menschenrechte einzustehen, ist nichts, was man zu viel machen kann. Deshalb wäre es gut, wenn Vereine dies aktiv angingen. Ich kenne genug Sportler, die aufgehört haben, weil sie den Zwiespalt zwischen ihrer Persönlichkeit und dem, was sie darstellen mussten, nicht mehr ausgehalten haben.

Fussballer?

Ich nenne weder Namen noch Sportart, aber darunter war ein Junioren-Nationalspieler. Das kann doch nicht sein. Das hat weder mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun, noch mit vernünftigem Talentmanagement. In einem Team hat es verschiedene Kulturen genauso wie unterschiedliche sexuelle Ausrichtungen. Dem musst du als Verantwortlicher Rechnung tragen, damit sich die Sportler auf den Sport konzentrieren können.

«Wenn einer nun nicht gegen Orlik antritt, muss er gesperrt werden. Knallhart.» Michel Rudin

Curdin Orlik wird bald sein erstes Schwingfest als geouteter Schwuler bestreiten. So nah wie Schwinger sind ihrem Gegner nur wenige andere Sportler. Was, wenn das bei den Widersachern unangenehme Gefühle auslöst?

Es geht beim Sport nicht um Sex. Meine Spieler fragten mich einmal, wer von ihnen der schönste ist. Ich antwortete: Ich finde euch alle hässlich. Im Ernst: Mir ist es egal, wie die Spieler aussehen, es geht nur um das Tor und den Sieg.

Beim Schwingen schmiegt man sich regelrecht an den Gegner.

Um Sex geht es trotzdem nicht.

Und wenn sich ein Kontrahent unwohl fühlt und nicht antreten will?

Auch hier wieder die Frage: Würde er auch gegen einen Juden nicht schwingen? Da kann es keine Toleranz geben. Wenn einer nicht antritt, muss er disqualifiziert und gesperrt werden. Knallhart. Eine andere Reaktion kann es vom Schwingerverband nicht geben.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App