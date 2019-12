Gian Franco Kasper sorgt wieder für Wirbel – diesmal im Langlauf

Möbelpolitur auf dem Skisprung-Ski

Seit sich der Mensch mit Schneelatten unter den Füssen fortbewegt, ist er ein Pröbler. Im 17. Jahrhundert nutzte man beispielsweise Holzteer oder Harz (für den Aufstieg). Um das Abfahrtstempo zu erhöhen, schmierte man sich auch einmal Tran, also Fischöl, auf die Flächen. Gar Walsperma ist für das 19. Jahrhundert dokumentiert. Als Black Dope war es kommerziell erhältlich. Ab den 1940ern galt Paraffin als Chemie der Stunde, ehe Fluorwachse ab Ende der 80er-Jahre zum Goldstandard wurden. Doch ausprobiert haben Athleten und Servicefachkräfte vieles. So erinnert sich Hippolyt Kempf, Langlauf-Disziplinen-Chef von Swiss Ski, wie er vor seinem Olympiasieg 1988 in der Nordischen Kombination seinen Servicemann fragte, was er ihm auf seine Skisprung-Ski schmiere: Möbelpolitur, war dessen Antwort.

Manchmal aber nützte der beste Wachs nichts: An der WM 1995 in Thunder Bay waren die Langlaufstrecken derart verschmutzt, dass sich der Schnee an den Ski festklebte. Also legten die Betreuer Lappen, getränkt mit Diesel und Kühlmittel für Autos, auf die Strecke, um die Gleitflächen zu reinigen. Nicht alle Teams aber hatten ausreichend Betreuer vor Ort, entsprechend fühlten sich die kleineren benachteiligt. (cb)