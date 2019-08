Tausende jubeln in Lyss dem Schwingerkönig zu

Tausende haben am Dienstagabend in Lyss BE den neuen Schwingerkönig Christan Stucki gefeiert, der in dieser Ortschaft lebt. Stucki selber sagte am Empfang seiner Wohngemeinde nicht mehr viel – er war komplett heiser.

Mit Mühe und Not dankte er auf dem Lysser Marktplatz den Leuten für ihr Kommen und gab rasch das Mikrofon wieder ab. Bundespräsident Ueli Maurer gratulierte dem Lysser Hünen und forderte das Publikum auf, auch der Königin neben dem König zu danken, der Frau von Christian Stucki. Das tat das Publikum mit einem kräftigen Applaus.

Auch Christian Stuckis Partnerin und die Familie hätten einen «ganz wichtigen Anteil» am Erfolg, so Maurer.

Vor der Feier auf dem zentralen Lysser Platz war Stucki im Rahmen eines kleinen Umzugs durchs Dorf gezogen und wurde immer wieder beklatscht und gefeiert. Treichler sorgten für Atmosphäre, und die Lokalvereine schwenkten ihre Fahnen. Die offizielle Feier auf der Bühne wurde umrahmt von Blasmusik und Jodelgesang.

Der neue Schwingerkönig Christian Stucki winkt seinen Fans zu. (27. August 2019) Bild: Anthony Anex/Keystone

An der Feier nahmen auch der aktuelle Grossratspräsident Hannes Zaugg-Graf teil und die in der Nähe wohnende Regierungsrätin Beatrice Simon in Tracht. Auch der Vorgänger von Christian Stucki als Schwingerkönig, Matthias Glarner, war neben vielen anderen Schwingern präsent.

Von der Gemeinde Lyss wird Stucki eine Fahnenstange mitsamt Fundament als Geschenk erhalten – damit er eine besondere Fahne in den Wind hängen kann, die ihm der Bernisch-Kantonale Schwingverband schenkte. (oli/sda)