Airport nutzt die Gunst der Stunde

In ihrer dritten Saison auf der dritthöchsten Stufe im Interclub der Aktiven muss die weibliche Airport-Crew erstmals nicht nach Abschluss der Vorrunde das anschliessende Abstiegsspiel bestreiten. Dieser Erfolg hatte sich bereits nach den Siegen in den ersten beiden Runden in der NLC, Gruppe 6, abgezeichnet. Am Samstagnachmittag im Direkt­duell gegen die punktgleichen Leaderinnen aus Le Locle holten Alessandra Staufer mit ihrem dritten Sieg im dritten Einzel der Saison und Sara Kleemann, die trotz einer langwierigen Handgelenksverletzung für die kurzfristig an Grippe erkrankte Jennifer Schellenberg einsprang, im Eiltempo die noch fehlenden zwei Punkte. Somit stand früh fest, dass das drittplatzierte Grenchen selbst mit einem 6:0-Sieg über Schlusslicht Dählhölzli Bern den Bassersdorferinnen den Platz in den Aufstiegsspielen, der gleichbedeutend mit dem direkten Ligaerhalt ist, nicht mehr würde abluchsen können.Doch da blieb noch die Sache mit dem Gruppensieg, denn die Neuenburgerinnen gewannen die beiden weiteren Einzel und glichen zum 2:2 aus.

Eine gelungene Kombination

Somit mussten die Doppel die Entscheidung bringen, besser gesagt: das Doppel 1, dessen Gewinn gemäss dem Reglement im Falle eines Remis über den Sieg in der Begegnung entscheidet. Beide Teams schickten denn auch ihre Spitzenspielerinnen aufs Feld – und die Gastgeberinnen zeigten sich von Beginn an voll auf der Höhe. Leandra Guldimann und Alessandra Staufer harmonierten in ihrem ersten gemeinsamen Doppel von Anfang an prächtig. Und das sowohl während als auch zwischen den Ballwechseln. So munterte Staufer ihre 13 Jahre jüngere Mitspielerin immer wieder auf, wenn doch einmal ein Ball nicht nach Wunsch gelungen war. Mutig stürmte sie vor ans Netz, um dort anzugreifen, während die erst 14-jährige Oberweningerin Guldimann mit stupender Sicherheit an der Grundlinie dem gegnerischen Druck standhielt und mit gutem Auge für die Situation reihenweise schlaue Passierbälle schlug.

Die solide, überaus konstante Leistung zeigte Wirkung auf der anderen Netzseite. Le Locles Spitzenspielerin Mélanie Urvoy unterliefen je länger, desto mehr einfache Fehler, was sie zunächst in Rage, später in lange Selbstgespräche und gegen Ende der Partie in fast schon schicksalsergebene Verzweiflung trieb. Dass sie bei Bassersdorfs erstem Matchball ein Grundlinienduell mit Staufer durch einen Vorhandschlag ins Aus beendete, passte zu ihrem Auftritt. «Sie ist normalerweise die beste Spielerin hier», kommentierte Staufer, «dass sie so viele Fehler gemacht hat, hat uns natürlich geholfen.» Guldimann bemerkte lachend, dass «wir heute Glück hatten, dass es den Gegnerinnen so schlecht gelaufen ist. Aber Alessandra war auch mega gut am Netz vorne.» Die so gelobte Partnerin spielte den Ball verbal sogleich zurück. «Leandra ist sehr konstant und souverän von hinten, bringt den Ball extrem flach über das Netz und setzt die Gegnerinnen damit stark unter Druck», befand Staufer. Die 27-jährige Wahl-Nieder­haslerin beendete die Vorrunde in der NLC somit makellos. Am Ende ihrer drei Einzel ging sie ebenso als Siegerin vom Feld wie nach allen drei Doppeln. Darauf angesprochen, relativierte sie: «Man muss dazu sagen, dass ich in den ersten beiden Spielen jeweils auf Position 4 aufgestellt war. Da hatte ich natürlich einfachere Matches.»

Verjüngung bringt Erfolg

Auch das überraschend gute Abschneiden der gesamten Airport-Crew führte Alessandra Staufer in erster Linie auf die Qualität der Gegnerinnen zurück: «Wir hatten dieses Jahr grosses Losglück und sind in keine besonders starke Gruppe gekommen.» Ein erhöhter Trainingsaufwand falle als mögliche Erklärung des Höhenflugs weg. «Wir trainieren sicher nicht mehr als letztes Jahr», meinte Staufer, «aber wir profitieren davon, dass es im Klub hier sehr viele gute Spielerinnen und Spieler gibt. Auch und gerade mit den Männern zu trainieren, bringt sehr viel.»

Airport-Captain Jacqueline Holenstein zeigte sich ebenfalls «rundum zufrieden» mit dem Abschneiden ihres Teams. Nach den Abgängen der bisherigen Stammspielerinnen Jasmin Lanker und Jasmin Matter habe sie nicht gewusst, wie es heuer herauskomme. «Aber die beiden Jungen haben das sehr gut gemacht und sind eine grosse Verstärkung.» Tatsächlich wusste neben Leandra Guldimann, die im Einzel stets an Position 1 antreten musste und gegen eine der gegnerischen Spitzenspielerinnen gewann, auch Jennifer Schellenberg zu überzeugen. Die U-18-Juniorin, die vom TC Dietlikon zu den Bassersdorferinnen stiess, gewann in den ersten beiden Partien ihre zwei Einzel klar und siegte an der Seite Guldimanns auch in beiden gemeinsamen Doppeln.

Als Lohn tritt die so zwar notgedrungen, aber gewinnbringend verjüngte Airport-Equipe nun in der NLC erstmals in der Aufstiegsrunden-Partie an. Am kommenden Samstag wird Allmend Luzern auswärts ihr Gegner sein. (Zürcher Unterländer)