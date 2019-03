Bencic schlägt sensationell die Nummer 1 und gönnt sich ein Bier

Während die Nacht über das Coachella Valley zog und in Indian Wells die Flutlichter immer heller strahlten, kam Belinda Bencic zu ihrem zweiten Sieg gegen eine Weltranglistenerste (2015 hatte sie in Toronto Serena Williams bezwungen). Mit einem brillanten 6:3, 6:1 über die aktuelle US-Open- und Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka erweiterte sie ihre längste Erfolgsstrecke auf der Profitour auf elf Siege. Und fast die Hälfte davon – fünf – kam gegen Top-10-Spielerinnen zustande.

«Ich fand zu meiner Bestleistung, und das war auch notwendig gegen einen Champion wie sie», sagte Bencic im Interview auf dem hübschen, aber lärmigen Court 2, auf dem die Zuschauer von Restaurants aus das Geschehen verfolgen können. Getragen von hervorragenden Aufschlägen und aggressiven Returns drückte sie der Partie auch von der Grundlinie ihren Stempel auf, spielte bestechend sicher, antizipierte hervorragend und erhöhte das Tempo derart, dass Osaka immer ratloser wurde. Die Japanerin liess zweimal ihren Coach auf den Court kommen, was aber keine sichtbare Verbesserung brachte.

«Du stehst da wie ein Idiot»

Die 22-jährige St. Gallerin führte schon nach 21 Minuten 5:1, ehe Osaka zwei Games in Folge gewann und dabei ihr einziges Break schaffte. Bencic breakte aber sogleich zurück zum Satzgewinn und ging auch im zweiten Durchgang gleich 3:0 in Führung. Die «Naomi»-Rufe aus dem Publikum wurden immer verzweifelter, und schon nach 66 Minuten konnte die Aussenseiterin und Weltnummer 23 ihre Hände jubelnd zum Himmel strecken.

Bilder: Bencics sensationeller Sieg

Sie bekam danach vom Publikum, wenn auch mit zwei Tagen Verspätung, noch ein Geburtstagsständchen, ein «Happy Birthday to you», das in ihr zwiespältige Gefühle hervorbrachte. «Wenn alle singen, steht man da wie ein Idiot und weiss nicht, was man machen soll. Das ist auch bei einer Familienfeier so», kommentierte sie.

Bencic steht erstmals im Viertelfinal des fünftgrössten Turniers des Jahres. In diesem trifft sie nach einem Ruhetag am Donnerstag erstmals auf die Tschechin Karolina Pliskova. Mit dieser Partie beschäftige sie sich dann aber erst am Mittwoch, sagte sie. Am Dienstagabend wolle sie in Kalifornien diesen grossen Sieg über Osaka noch etwas geniessen. Wie? «Wir werden in der Hotellobby zusammensitzen und mit einem Bier anstossen. Das trinke ich nämlich inzwischen gerne.» (Redaktion Tamedia)