Die Schweiz ist wieder in Rücklage

Die Überraschung im Doppel durch Adrian Bodmer und Luca Margaroli blieb aus. Die beiden Davis-Cup-Debütanten verloren gegen die Weissrussen Max Mirnyi/Andrej Wassilewski nach vier vergebenen Satzbällen 6:7 (6:8), 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).

Am Sonntag stehen die beiden abschliessenden Einzel auf dem Programm. Für die Schweiz dürften dann wieder Henri Laaksonen und Marco Chiudinelli zum Einsatz kommen, die am Samstag einen Ruhetag genossen.

Dank Chiudinelli kein Fiasko

Marco Chiudinelli, der nominellen Nummer 2, ist es zu verdanken, dass der Auftakt im Seeland vor nur 800 Zuschauern nicht im totalen Fiasko für die Schweiz gipfelte. Der 36-jährige Basler glich mit 6:3, 4:6, 6:4, 6:3 gegen Dimitri Schyrmont zum 1:1 aus, nachdem Henri Laaksonen mit einer Dreisatzniederlage gegen Jaroslaw Schyla einen kompletten Fehlstart hingelegt hatte. Als wie wichtig sich der Ausgleich im Duell mit dem weissrussischen Aussenseiter erweisen könnte, unterstreicht die Historie: Nur zehn Mannschaften gelang es auf höchster Stufe in der über 100-jährigen Geschichte, sich aus einem 0:2 zu befreien - der Schweiz noch nie.

Gegen das favorisierte weissrussische Doppel mit der ehemaligen Weltnummer 1 Max Mirnyi droht der Schweiz nun am Samstag zwar ein erneuter Rückstand. Doch in den Einzeln am Schlusstag wäre auch bei diesem Szenario der Ligaerhalt möglich, zumal Schyrmont gegen Chiudinelli zusehends angeschlagen wirkte. Der 28-Jährige liess sich im Lauf der Partie unter anderem vom Captain Wladimir Woltschkow massieren und Eis auf die Oberschenkel legen.

Laaksonen lethargisch ins Verderben

Bei Laaksonen, den beim 4:6, 2:6, 6:7 (3:7) gegen Jaroslaw Schyla nach eigenem Bekunden keinerlei körperliche Beschwerden beeinträchtigten, ist eine Steigerung Pflicht. Als «Bad day at the office» bezeichnete er seinen missglückten, bisweilen lethargisch wirkenden Auftritt am Freitag. Sichtlich niedergeschlagen beantwortete der 25-Jährige die Frage, was schiefgelaufen sei, mit einem «Alles». Er habe schlecht gespielt - fünf, am Ende vielleicht zehn Prozent seiner möglichen Leistung gebracht. Auch vermisste Severin Lüthi den nötigen Biss. «Er ist manchmal zu ruhig», befand der Team-Captain.

Tatsächlich passte beim Weltranglisten-115., der - zum Unmut von Lüthi - seit Wochen an seinem Schlägermaterial tüftelt, wenig bis nichts. Auch seine grösste Stärke, die Fitness, konnte er in den 104 Minuten nicht ausspielen. Was Laaksonen und Lüthi aber nicht erwähnten, ist, dass sein Gegner bedeutend besser spielte, als es von einer Weltnummer 390 erwartet werden konnte. Bei den wichtigen Punkten war der Weissrusse stets auf der Höhe. Auch deshalb gelang Laaksonen kein Break.

Chiudinelli fitter als sein jüngerer Gegner

Im Gegensatz zu Laaksonen wurde Chiudinelli seiner Favoritenrolle gerecht. Gegen den im Ranking 71 Positionen hinter ihm auf Platz 333 geführten Schyrmont agierte er mit mehr Emotionen als zuvor Laaksonen, was sich auf das Publikum übertrug. «Für solche Matches spielst du Tennis», sagte er hinterher. Beharrlich spielte Chiudinelli sein Spiel und sorgte damit dafür, dass seinem acht Jahre jüngeren Gegenüber allmählich die Körner ausgingen. «Zu sehen, dass der Gegner kämpft, gab mir Zuversicht», stellte Chiudinelli fest.

Hält der Team-Oldie seine Pace am Sonntag, könnte er im gehobenen Sportler-Alter in seinem 21. Davis-Cup-Happening einen Abschied nach Wunsch erleben. Zwar hat Chiudinelli seinen Rücktritt noch nicht offiziell verkündet, zwischen den Zeilen ist aber zu vernehmen, dass der körperliche Verschleiss an ihm nagt.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Lüthi am Sonntag wiederum auf Laaksonen und Chiudinelli setzen wird. Wen er am Samstag im Doppel aufstelle, habe er noch nicht endgültig entschieden. Debütant Luca Margaroli scheint als Doppelspezialist wahrscheinlich, neben dem Tessiner ist zurzeit Adrian Bodmer gemeldet, der ebenfalls zum ersten Mal im Davis Cup dabei ist. Bis eine Stunde vor Spielbeginn sind Änderungen möglich. (nag/oli/fal/sda)