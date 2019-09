An den US Open hat die Schweizerin Belinda Bencic kampflos die nächste Runde erreicht. Die Drittrundengegnerin Anett Kontaveit aus Estland, gegen die die Ostschweizerin in der Nacht auf Sonntag hätte antreten müssen, hat für die Partie forfait gegeben. Offenbar leidet die Weltnummer 21 an einer Viruserkrankung.

What a pity. US Open announces that Anett Kontaveit has withdrawn from her third-round women's singles match vs. Belinda Bencic scheduled for tonight with an acute viral illness. Bencic will advance to the round of 16 via walkover.

Second major-court walkover of the tournament