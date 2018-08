Diese Spieler-Frauen sind beim Spenden knauserig

Sie wollten Gutes tun, doch der Schuss ging gehörig hinten raus. Kelsey Anderson, die Ehefrau von Tennisprofi Kevin Anderson (ATP 5), organisierte in New York eine Benefiz-Veranstaltung. 20 Gattinnen und Freundinnen anderer ATP-Spieler fanden sich beim sogenannten «Fundraiser» ein, wo Spendengelder für die «Women's Sports Foundation» zusammenkommen sollen.

Die Frauen geniessen auf einer Terasse des Hotels HGU New York offenbar einen gemütlichen Abend und lassen es sich gut gehen. Diesen Eindruck erweckt jedenfalls das Gruppenbild, das die Amerikanerin auf Twitter stellte. Dabei verwies Kelsey Anderson darauf, dass 1200 Dollar (umgerechnet rund 1175 Franken) gesammelt wurden. Daraus ergibt sich ein Durchschnitt von nur rund 57 Dollar pro Teilnehmerin. Darob rieben sich ihre über 6700 Follower und auch viele andere wohl die Augen.

It’s been a dream for 10 years to see the wives & girlfriends of ATP players use our positions to do some good in the world. Friday night in New York we had our 1st Tennis Partners charity event, raising $1,200 for @BillieJeanKing’s @WomensSportsFdn to empower women through sport pic.twitter.com/sag5xi1UmU — Kelsey Anderson (@KelseyOAnderson) 26. August 2018

Wenig spenden, viel nach Hause nehmen

Nein, die 31-Jährige hat bei ihrem abgesetzten Tweet nicht eine oder gar eine zweite Null vergessen. Die 21 Frauen waren tatsächlich derart geizig, obwohl ihre Liebsten jeweils stolze Saläre nach Hause bringen. Denn Kelsey Anderson konnte mit Gossage Chardy (Gemahlin von Jeremy Chardy, ATP 46), Kim Ebden (Gattin von Matthew Ebden, ATP 54) und Raquel Fritz (Frau von Taylor Fritz, ATP 74) drei Angetraute von Spielern begrüssen, die zu den Top-100 der Welt zählen. Ihnen dürfte es an Geld ebenso wenig fehlen wie allen anderen Anwesenden.

Doch damit nicht genug: Die Teilnehmerinnen des Benefiz-Events erhielten je eine Geschenk-Tasche, die prall gefüllt mit Produkten bekannter Firmen – darunter Dunlop, Voss Water oder Sugarpova (das Süssigkeiten-Unternehmen von Maria Scharapowa) – war. Deren Gesamtwert dürfte höher gewesen sein als es die mickrigen Spendeneinnahmen waren. Paradoxerweise stellte Anderson noch ein Foto auf Twitter, worauf neben einer Dankeskarte an die Sponsoren das kleine «Spendenkässeli» zu sehen ist. Im durchsichtigen Kubus liegen nur 22 Dollar.

The evening & our fundraising efforts would not have been possible without our foundation’s 1st sponsors who helped us send everyone home with adorable thank you bags! We all extend a huge THANKS to @swellbottle @Sugarpova @vosswater @racqetmagazine @dunloptennis, & @SkinLaundry pic.twitter.com/59U4Lor0MB — Kelsey Anderson (@KelseyOAnderson) 26. August 2018

«Würde Mirka in ihrer Handtasche fischen...»

Wer sich in schicken Kleidern sowie mit Handtaschen – die bestimmt einiges gekostet haben – in einem Viersterne-Hotel an einem Benefiz-Anlass zeigt und dann derart knausrig gibt, muss mit nachträglichem Hohn leben. In den sozialen Medien erfolgten die Reaktionen prompt und fielen teils heftig aus. Eine Userin gibt zum Twitter-Eintrag von Kelsey Anderson zu bedenken: «Eure Anstrengung ist grossartig, aber... 1200 Dollar? Vielleicht können Mirka (Federer) oder Jelena (Djokovic) kurz in ihren Vuitton-Handtaschen nach Wechselgeld fischen, da sollte mehr dabei rauskommen.»

It’s been a dream for 10 years to see the wives & girlfriends of ATP players use our positions to do some good in the world. Friday night in New York we had our 1st Tennis Partners charity event, raising $1,200 for @BillieJeanKing’s @WomensSportsFdn to empower women through sport pic.twitter.com/sag5xi1UmU — Kelsey Anderson (@KelseyOAnderson) 26. August 2018

Apropos Mirka Federer: Erst im Juli betonte Kelsey Anderson in einem Interview mit SRF, dass Mirka eine riesige Inspiration für sie sei. In gewissen Bereichen darf sich die Amerikanerin aber noch mehr von der Schweizerin inspirieren lassen. (ddu)