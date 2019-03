Diese Stars und Legenden gratulieren Roger Federer

Rod Laver11-facher Grand-Slam-Sieger

Die australische Tennis-Legende gratuliert Feder zu einer unglaublichen Karriere und erwartet, dass, dieses und nächstes Jahr, noch mehr Titel hinzukommen werden.

‘Heartiest congratulations @rogerfederer

Winning 100 titles during your unbelievable career is a truly mighty achievement.

I expect more to come this year and beyond! #RF100

Rocket — Rod Laver (@rodlaver) 2. März 2019

Lindsey VonnEhemalige Skifahrerin

Schon lange verbindet Lindsey Vonn und Roger Feder eine Freundschaft. Vor wenigen Wochen hatte der Schweizer Tennisspieler der US-Amerikanerin nach ihrem letzten Rennen (an der Ski-WM in Are) via SRF eine Video-Botschaft zukommen lassen. Nun liess es sich die 34-Jährige nicht nehmen, dem Federer via Instagram zu gratulieren.

Jimmy ConnorsDer Noch-Rekordhalter

Der frühere amerikanische Tennis-Spieler Jimmy Connors begrüsst Federer im «Dreistelligen-Ziffern-Titelgewinner-Club» und freut sich, dass er nach so langer Zeit nun endlich Gesellschaft erhalte. Connors hält noch den Rekord mit den meisten Titeln auf der ATP-Tour – es sind deren 109.

Welcome to the “ Triple Digit” tournament victory club @rogerfederer — I’ve been a bit lonely- glad to have the company !!! — Jimmy Connors (@JimmyConnors) 2. März 2019

James BlakeEhemalige Nummer 4 der Welt

James Blake gewann in seiner Tennis-Karriere zehn Titel. Federers Triumph lässt ihn nun vor seiner Tochter dumm da stehen, werfe ihm diese doch vor, dass zehn Titel nichts im Vergleich zu den 100 von Federer seien. Aber natürlich schliesst sich auch der Amerikaner den Gratulationen an.

Just watched @rogerfederer win his 100th title and my daughter asked “how many did you win?” “10” I responded proudly. “How come you only won 10? That’s like none.” Thanks Roger, for making me look bad in front of my kids. Congrats. — James Blake (@JRBlake) 2. März 2019

Andy RoddickEhemalige Nummer 1 der Welt

Deutlich weniger witzig war Andy Roddick.

On a plane and a guy opened the door to the bathroom. There was a lady in there who forgot to lock the door. She screamed loudly ..... also congrats to @rogerfederer for winning 100 tennis tournaments — andyroddick (@andyroddick) 2. März 2019

Billie Jean King12-fache Grand-Slam-Siegerin

Auch die inzwischen 75-Jährige früherer Nummer 2 der Welt gratuliert dem Schweizer Champion zu seinem Triumph.

Hugh JackmanAustralischer Schauspieler

Ebenso wenig liess es sich Schauspier Hugh Jackman nehmen, Federer alles Gute zu wünschen.

Alessandro Del PieroLangjähriger Juventus-Star

Alessandro Del Piero, ehemaliger italienscher Fussball-Nationalspieler, stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine andere Bezeichnung als «Legende» für den Schweizer gebe.

Esiste “qualcosa” oltre l’essere Leggenda? Congratulazioni @rogerfederer ...100 tornei vinti... wow ! #ADP10 — Alessandro Del Piero ????????????? (@delpieroale) March 2, 2019

Viola AmherdBundesrätin, Chefin VBS

Gratulationen gab es auch von höchster Stelle der Politik, nämlich dem Schweizer Bundesrat.

???? Siege ???????? in 18 Jahren! Bombastisch ???????? Herzliche Gratulation ???????? zur Spitzenleistung #RogerFederer — Viola Amherd (@Violapamherd) 2. März 2019

Severin LüthiFederers langjähriger Coach

Sein Trainer hat einen frommen Wunsch: Lüthi hofft, dass Federer noch 62 Jahre weiterspielt. Mit dieser verbleibenden Spielzeit sollte es ein leichtes sein für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger, Jimmy Connors zu übertrumpfen.

100 Titel und ich wünschte mir, er würde bis zum 100. Lebensjahr weiterspielen ????????????#ATPDubai #RogerFederer pic.twitter.com/WneqOy50F6 — Severin Lüthi (@luethiseverin) March 2, 2019

Nach Federers Sieg in Dubai machte sich Lüthi zunächst mit seinem Schützling, Ivan Ljubicic und dem Pokal auf und davon.

just a few guys and a boat in a car ????????????????? pic.twitter.com/OiooHKelKA — Roger Federer (@rogerfederer) 2. März 2019

