Bacsinszky und Bencic sind gefordert

Der Beginn des Erstrunden-Spiels von Timea Bacsinszky am US Open war ursprünglich um 19.00 Uhr (Schweizer Zeit) geplant und hat mit rund einer halben Stunde Verspätung begonnen. Die im WTA-Ranking auf Platz 745 klassierte Schweizerin ist im Duell mit Aleksandra Krunic (WTA 49) aus Serbien klar in der Aussenseiterrolle. Ein Sieg der zuletzt von Verletzungen geplagten Waadtländerin, die in diesem Jahre ihre sechs ausgetragenen Partien auf der WTA-Tour allesamt verloren hat, käme einer Überraschung gleich. Ihren letzten Einzelerfolg feierte die 29-Jährige im Juli 2017 in Wimbledon. Vor zehn Jahren erreichte sie als bisher bestes Resultat am US Open die 3. Runde.

Die Partie zwischen Belinda Bencic und Aljaksandra Sasnowitsch war zuerst ebenfalls von 19.00 auf 19.30 Uhr verschoben worden, soll nun allerdings erst eine Stunde später (20.30 Uhr) gestartet werden. Die Weissrussin (WTA 33) liegt in der Weltrangliste fünf Positionen vor der 21-Jährigen aus Wollerau. Der Schweizerin ist ein Erfolg durchaus zuzutrauen. Dass ihr Flushing Meadows liegt, hatte sie in der Vergangenheit bewiesen. Bei ihrem Debüt 2014 erreichte Bencic sogleich die Viertelfinals, ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis. 2015 und 2016 schaffte sie immerhin den Einzug in die 3. Runde, vor einem Jahr fehlte sie verletzungsbedingt. (ddu/sda)