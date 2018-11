Ein Turnier, wie auf Djokovic zugeschnitten

ATP Finals in London

Roger Federers Turnier-Aussichten

Federer steht im Halbfinal, wenn...

...er gegen Anderson in zwei Sätzen gewinnt und Nishikori gegen Thiem mehr als ein Game abgibt.

...er gegen Anderson in drei Sätzen gewinnt und Nishikori gegen Thiem verliert.

...er gegen Anderson in drei Sätzen verliert und Nishikori gegen Thiem in zwei Sätzen verliert.

...er gegen Anderson in zwei Sätzen verliert, Thiem gegen Nishikori in zwei Sätzen gewinnt, gegenüber Federer aber nicht mehr als 14 Games wettmacht (Beispiel: Thiem ist weiter, wenn er 6:2, 6:2 gewinnt und Federer 2:6, 2:6 verliert).



Federer scheidet aus, wenn...

...er gegen Anderson in drei Sätzen gewinnt und Nishikori gegen Thiem gewinnt.

...er gegen Anderson verliert und Nishikori gewinnt.

...er gegen Anderson verliert und Thiem gegen Nishikori in drei Sätzen gewinnt.