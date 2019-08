Es geht auch ohne Fehlstart

In den ersten beiden Partien in New York hatte Federer vor allem zu Beginn Mühe. «Unterirdisch» habe er anfangs gegen Damir Dzumhur gespielt, sagte er nach seinem Zweitrundenspiel.

Die Analyse seiner Startschwäche scheint die Wirkung nicht verfehlt zu haben. Gegen Evans (ATP 58) sah es von Beginn weg wesentlich besser aus. Er begann dort, wo er gegen Dzumhur aufgehört hatte. Bei eigenem Aufschlag geriet er nur selten in Gefahr. Früh kam er zu Breakbällen, den vierten nutzte er zum 4:2, worauf er den ersten Satz sicher nach Hause brachte.

Noch gelang Federer nicht alles nach Wunsch, am Netz unterliefen ihm einige ungewohnte Volleyfehler. Dennoch war er der klar stärkere Spieler auf dem Platz, setzte Evans fast permanent unter Druck. Das nächste Break war nur eine Frage der Zeit, und es gelang ihm zum 3:1 im zweiten Durchgang, der wie der erste Satz nur 27 Minuten dauerte.

Kaum Eigenfehler, viele Winner

Es war keineswegs so, dass Evans schwach spielte. Doch was auch immer der 29-jährige Engländer probierte, Federer hatte eine Antwort parat. Sein Service war unantastbar, seine Grundschläge waren besser, er varierte mehr, beging kaum unerzwungene Fehler und schlug bedeutend mehr Winner, davon erstaunlich viele mit der Rückhand. So gewann der Schweizer auch die dritte Begegnung gegen den Engländer, der sich nach einer einjährigen Dopingsperre wieder an die Top 50 herantastet, ohne Satzverlust.

Waren die beiden ersten Spiele in Flushing Meadows vor allem zu Beginn ein Geknorze, marschierte Federer dieses Mal ohne Stolperer durch. Dass er im dritten Satz doch noch ein Break kassierte, war zu verschmerzen, er reagierte prompt mit einem Rebreak. Auch wenn Evans nicht die grosse Knacknuss war, dürfte der ungefährdete Sieg einer für Federers Selbstvertrauen sein. Es war seine mit Abstand beste Leistung an diesem Turnier. (ROM)