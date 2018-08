«Es gibt noch Fragezeichen»

Nach seinem Sieg am US Open gegen Grigor Dimitrov hat sich Stan Wawrinka in New York den Medien gestellt. An der Pressekonferenz sprach er zum Beispiel über…

… seine körperlichen Probleme im dritten Satz: «Die Beschwerden begannen schon in der Mitte des zweiten Satzes. Wenn man in der ersten Runde auf diesem Niveau einen Match absolviert, ist die Anspannung gross. Und wenn es dann noch extrem heiss und feucht ist, dann reagiert der Körper etwas. Ich weiss nicht genau, was passiert ist. Aber ich bin überzeugt, dass es keine grosse Sache ist. Nach dem Spiel fühlte ich mich jedenfalls gut; ich war zwar müde, hatte aber keine Probleme mehr.»

…Ugo Humbert, seinen nächsten Gegner: «Er ist ein junger Franzose, der stark spielt und sich dank guten Resultaten den Top 100 nähert. Ich kenne ihn nicht, habe ihn noch nie spielen gesehen. Es wird sicher ein interessanter Match.»

… seine Aussichten in New York: «Ich bin noch weit davon entfernt, mich zu den Titelanwärtern zu zählen. Wenn ich nur betrachte, wie ich spiele, wie ich mich bewege, sei es in einem Trainingsspiel oder in einem Match, dann ist mein Niveau wirklich hoch. Aber es gibt noch etliche Fragezeichen: Wird mein Körper der Belastung standhalten? Wie werde ich mental reagieren? Schliesslich hatte ich noch vor wenigen Wochen grosse Schwierigkeiten. Doch ich verbessere mich von Tag zu Tag, von Turnier zu Turnier. Ich bin daher sehr zufrieden, wie es läuft, aber mir ist bewusst, dass wieder Probleme auftauchen können, dass ein Auf und Ab auf mich zukommen kann.» (zuonline.ch)