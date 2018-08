Federer droht Viertelfinal gegen Djokovic

In New York wurden die Spielpaarungen der ersten Hauptrunde des US Open ausgelost. Roger Federer startet gegen Yoshihito Nishioka ins Turnier. Der Schweizer, der die aktuelle Nummer 2 der Weltrangliste ist, ist gegen den im ATP-Ranking auf Position 177 liegenden Japaner klar der Favorit. Sollte der 20-fache Grand-Slam-Sieger in den Viertelfinal vorstossen, könnte er dort auf Novak Djokovic treffen.

Stan Wawrinka (ATP 101) wurde Grigor Dimitrow zugelost. Der Romand steht vor einer schwierigen Aufgabe, ist der Bulgare doch in der Weltranliste in den Top-10 (ATP 8) klassiert. (ddu/sda)