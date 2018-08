Wer gewinnt das Schweizer Duell?

Am Masters-1000-Turnier in Cincinnati, Ohio kommt es im Viertelfinal in der Nacht auf Samstag zum Schweizer Duell zwischen Roger Federer (ATP 2) und Stan Wawrinka (ATP 151). Beide haben je einen Satz gewonnen, bevor der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat. Der Grund ist ein nahendes Gewitter.

Die beiden Schweizer starteten mit souveränen Siegen in den stressigen Freitag. Zuerst qualifizierte sich Stan Wawrinka gegen den Ungarn Marton Fucsovics (ATP 48) in 83 Minuten mit 6:4, 6:3 für die Viertelfinals. Wenige Minuten später folgte Roger Federer gegen den Argentinier Leonardo Mayer (ATP 50) mit einem 6:1, 7:6-Triumph in 73 Minuten.

Zwei Spiele am Freitag

Wegen Gewittern waren die beiden Partien mit Schweizer Beteiligung vom Donnerstag auf den Freitag vertagt worden. Deshalb müssen Federer und Wawrinka am Freitag zweimal auf den Platz. Um das Turnier zu gewinnen, müssten sie vier Einzel innerhalb von 50 Stunden gewinnen.

Roger Federer feierte gegen Mayer in Cincinnati den 12. Sieg hintereinander. Federer gewann das Turnier 2014 und 2015. In den letzten zwei Jahren ging er in Ohio nicht an den Start. Federer spielte überzeugender als noch in der Startrunde gegen den Deutschen Peter Gojowczyk. Der 37-jährige Schweizer gestand Mayer keine einzige Breakmöglichkeit zu, schaffte im zweiten Satz (trotz einem Breakball im ersten Game) aber ebenfalls keinen Aufschlagdurchbruch.

Nur dreimal siegte Wawrinka

Stan Wawrinka besiegte Marton Fucsovics bedeutend souveräner als vor einer Woche in Toronto (1:6, 7:6, 7:6). Wawrinka vergab zwar die erste fünf Breakbälle, schaffte aber zum 6:4 im ersten Satz und zum 4:2 im zweiten Durchgang die entscheidenden Breaks.

Roger Federer und Stan Wawrinka standen sich in der Vergangenheit schon 23 Mal gegenüber. Nur dreimal siegte Wawrinka – und zwar stets auf Sand (zweimal in Monte Carlo und am French Open 2015). Die letzten vier Duelle gingen an Federer, zuletzt im letzten Jahr am Australian Open und in Indian Wells. (chk/sda)