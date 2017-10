Federer kehrt erfolgreich auf die Tour zurück

Roger Federer ist nach gut einmonatiger Pause erfolgreich auf die Tour zurückgekehrt. Der Baselbieter schlug im Masters-1000-Turnier in Shanghai nach einem Freilos in der 2. Runde den Argentinier Diego Schwartzman 7:6 (7:4), 6:4.

Federer hätte auch den ersten Satz einfacher gewinnen können. Nachdem er dem nur 1,70 Meter grossen Schwartzman zum 4:2 ein erstes Mal den Aufschlag abgenommen hatte, musste der Schweizer der Nummer 29 der Welt aber postwendend dessen einziges Break der Partie zugestehen. Im Tiebreak behielt Federer aber klar die Oberhand, und im zweiten Durchgang durchbrach er gleich im ersten Game den Aufschlag des Argentiniers ein zweites Mal. Nach 93 Minuten beendete er das Spiel mit einem Ass.

Nadal im Spaziergang zum Erfolg

Federers Gegner im Achtelfinal ist der Ukrainer Alexander Dolgopolow. Gegen die Nummer 41 im Ranking gewann der Weltranglisten-Zweite alle bisherigen vier Duelle, zuletzt Ende Juni in Wimbledon, als der Ukrainer wegen einer Knöchelverletzung aufgeben musste.

Federer bestreitet in der chinesischen Metropole sein erstes Turnier seit der Niederlage Anfang September im Viertelfinal des US Open gegen Schwartzmans Landsmann Juan Martin Del Potro. In Shanghai war Federer schon dreimal Turniersieger. Vor drei Jahren entschied er den Masters-1000-Event für sich, 2006 und 2007 gewann er den Masters-Cup, das damalige Saisonschlussturnier.

Den Sprung in die Achtelfinals schaffte auch der Spanier Rafael Nadal. Die Nummer 1 der Welt liess dem Amerikaner Jared Donaldson (ATP 56) keine Chance und gewann 6:2, 6:1.

Shanghai. ATP-Turnier (5,92 Millionen Dollar/Hart). 2. Runde:

Roger Federer (SUI/2) s. Diego Schwartzman (ARG) 7:6 (7:4), 6:4. Rafael Nadal (ESP/1) s. Jared Donaldson (USA) 6:2, 6:1. Alexander Zverev (GER/3) s. Aljaz Bedene (GBR) 4:0 Aufgabe. Grigor Dimitrov (BUL/6) s. Ryan Harrison (USA) 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Gilles Simon (FRA) s. David Goffin (BEL/8) 7:6 (7:4), 6:3. Sam Querrey (USA/10) s. Frances Tiafoe (USA) 6:3, 7:6 (9:7). Jan-Lennard Struff (GER) s. Kevin Anderson (RSA/11) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). John Isner (USA/12) s. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7:6 (7:2), 7:6 (11:9). Alexander Dolgopolow (UKR) s. Feliciano Lopez (ESP) 7:6 (7:4), 1:6, 6:4. - Achtelfinal-Tableau: Nadal (1) - Fognini, Querrey (10) - Dimitrov (6); Cilic (4) - Johnson, Struff - Ramos-Viñolas; Thiem (5)/Troicki - Isner (12), Del Potro (16) - Zverev (3); Simon - Gasquet, Dolgopolow - Federer (2).

Tianjin (CHN). WTA-Turnier (500'000 Dollar/Hart). 1. Runde:

Stefanie Vögele (SUI) s. Kristie Ahn (USA) 6:3, 6:3. Zhu Lin (CHN) s. Petra Kvitova (CZE/2) 6:4, 5:7, 6:4. Maria Scharapowa (RUS) s. Irina-Camelia Begu (ROU/9) 6:4, 6:2. Julia Putinzewa (KAZ/5) s. Lauren Davis (USA) 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. - Vögele in der 2. Runde gegen Putinzewa.

Linz (AUT). WTA-Turnier (250'000 Dollar/Halle). 1. Runde:

Viktorija Golubic (SUI) s. Katerina Siniakova (CZE/6) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. - Golubic in der 2. Runde gegen Viktoriya Tomova (BUL).

Hongkong. WTA-Turnier (500'000 Dollar/Hart). 2. Runde:

Naomi Osaka (JPN) s. Venus Williams (USA/2) 7:5, 6:2. Samantha Stosur (AUS) s. Agnieszka Radwanska (POL/4) 3:6, 6:4, 6:0. (fal/sda)