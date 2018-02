Federer zum 5. Mal Weltsportler des Jahres

Die 19. Vergabe der Laureus Sports Awards, der wichtigsten Auszeichnung im Weltsport, stand am Dienstagabend am Mittelmeer ganz im Zeichen von Roger Federer. Erst durfte der 20-fache Grand-Slam-Sieger im Sporting Club von Monte Carlo von Boris Becker die Trophäe für das «Comeback des Jahres» 2017 entgegen nehmen. Und wenig später kehrte er auf die Bühne zurück, denn auch die wichtigste Auszeichnung ging an ihn: Nach zehn Jahren Unterbruch wurde er zum 5. Mal zum Weltsportler gewählt, womit er vor Usain Bolt (4) wieder alleiniger Rekordhalter ist.

???? 6 x Laureus Sports Award winner

???? 8 x @Wimbledon Champion

???? 6 x @AustralianOpen Champion

???? 5 x @usopen Champion

???? World No. 1



Say hello to your Laureus World Sportsman of the Year.#Laureus18 pic.twitter.com/RM1i9xx1vR