Federers Rekordjagd wird abrupt gestoppt

Schon vor vier Jahren hatte Roger Federer nach dem Australian Open im Februar eine Knieoperation über sich ergehen lassen müssen. Er hatte sich in Melbourne das linke Knie verknackst, als er seinen Mädchen ein Bad einlaufen liess. Damals war er, wie inzwischen klar ist, viel zu früh zurückgekehrt. Bereits im April und Mai hatte er in Monte Carlo und Rom Sandturniere bestritten. Das Knie schmerzte immer noch, der Rücken meldete sich wieder.

Nach dem Verzicht auf das French Open spielte Federer dann noch drei Rasenturniere (und stand in Wimbledon im Halbfinal), ehe er die Saison abrupt ganz abbrach und auch die Olympischen Spiele in Rio verpasste. Als Folge davon stürzte er vom 3. bis auf den 17. Rang ab.

Aus diesen Fehlern scheint er nun gelernt zu haben. Nach der Operation des rechten Knies am Mittwoch sagte er sofort alle Turniere bis Juni ab. Diese über dreimonatige Pause sollte reichen, damit er im Juni für die Rasensaison wieder voll wettkampffähig ist.

2100 Punkte an drei Turnieren

Läuft die Genesung nach Plan, halten sich die Konsequenzen für Federer ohnehin in Grenzen – ganz abgesehen davon, dass er einige seiner Lieblingsturniere verpasst und der im vergangenen November abgesagte Schaukampf gegen Alexander Zverev in Bogota erneut verschoben wird. Er muss auf die Verteidigung seiner letztjähigen Turniersiege in Dubai und Miami verzichten und fehlt dazwischen auch in Indian Wells, wo er 2019 gegen Dominic Thiem im Endspiel gescheitert war.

Allein an diesen drei Turnieren verliert er 2100 Weltranglisten-Punkte, was mehr als dem Gegenwert von einem Grand-Slam-Titel entspricht. Weitere 1080 Punkte werden ihm dann in der Sandsaison gestrichen, wo er 2019 in Madrid und Rom jeweils die Viertelfinals erreicht hatte, ehe er beim Comeback in Paris erst im Halbfinal an Seriensieger Rafael Nadal gescheitert war.

Anders gesagt: Federer fallen während seiner Zwangspause 45 Prozent seiner Punkte aus der Wertung, sofern er in Halle im Juni wieder antreten kann. Sein Total sinkt von 7130 auf 3950 Punkte – was momentan aber immer noch für den 7. Rang reichen würde. Der Rückfall dürfte also deutlich milder ausfallen als 2016. Eine Konsequenz könnte allerdings sein, dass es Federer nicht mehr für einen Platz unter den ersten vier der Gesetztenliste in Wimbledon reichen könnte, wodurch er theoretisch bereits im Viertelfinal auf Novak Djokovic treffen können, gegen den er im letztjährigen Final trotz zwei Matchbällen verloren hatte.

Ein Dämpfer im Duell mit Connors

Grösser könnten die Auswirkungen für einen anderen Nebenschauplatz sein: Federers Jagd auf den Titelrekord von Jimmy Connors wird stark eingebremst. Dieser steht bei 109 Titeln, womit dem Baselbieter Rekord-Grand-Slam-Sieger noch sieben Titel fehlen, um ihn zu verbessern. Im vergangenen Jahr hatte er in Dubai, Miami, Halle und Basel seine Titel 100 bis 103 geholt. Sein Fernduell gegen den amerikanischen Linkshänder erhielt einen empfindlichen Dämpfer.

Zuversichtlich stimmen dürfte Federer allerdings, dass er aus seinen wettkampffreien Zeiten ein Optimum herauszuholen pflegt und meist auch keine grosse Anlaufzeit benötigt, um den Anschluss zu finden. Im Jahr nach seiner ersten Knieoperation hatte er 2017 gleich sieben Turniere gewonnen, vom Comeback-Turnier Australian Open über Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon und Shanghai bis Basel, und war dadurch 2018 noch einmal auf Rang 1 der Weltrangliste zurückgekehrt.