Früher waren sie Mördern auf der Spur – nun Tennisbetrügern

Ein Zaun, der oben mit Stacheldraht versehen ist, umringt das gewaltige Grundstück des Bank of England Sports Centre in Roehampton. Auf der Innenseite finden sich Fussballfelder, Tennis- und andere Sportplätze sowie ein grosses, hübsches Backsteingebäude mit einem Uhrenturm. Die Idylle wird nur durch die tief fliegenden Jets gestört, die Londons Hauptflughafen Heathrow ansteuern. Hier also ist der Sitz des Tennisweltverbands ITF, und hier ist auch die Tennis Integrity Unit (TIU) daheim, welche Wettbetrug und generell Kor­ruption bekämpft.

Mit Sportwetten soll global ein dreistelliger Milliardenbetrag umgesetzt werden. Als im Wimbledon-Final 2012 Andy Murray auf Roger Federer traf, wurden allein bei «Betfair» Wetten für umgerechnet rund 74 Millionen Franken platziert. Wo solche Geldströme fliessen, sind Betrüger nicht weit. Tennis bietet sich für Bestechungsversuche geradezu an, weil eine einzelne Person das Geschehen auf dem Platz massgeblich beeinflussen kann.

Eintritt nur mit Geheimzahl

Die Vorgabe war klar: Das Fotografieren oder Filmen der Infrastruktur und der Mitarbeiter ist untersagt. Der Besuch der TIU würde nur Informationszwecken dienen. «Diskretion ist für die Integrität unserer Prozesse entscheidend», erklärt Kommunikationschef Mark Harrison. Von einem Hochsicherheitstrakt zu schreiben, wäre übertrieben. Aber auf dem Weg in die TIU-Räume muss eine durch die Rezeptionistin bediente Glastür passiert, im dritten Stock vor dem Korridor ein Code einge­geben und schliesslich vor dem Eintritt ins Büro noch einmal eine Geheimzahl eingetippt werden. Das Fotoverbot erweist sich als unerheblich, sieht es doch bei der TIU so aus wie in den meisten anderen Grossraumbüros: Die Mitarbeiter schauen alle konzentriert in ihre Bildschirme.

«Korruption ist nicht wissenschaftlich, daher müssen wir viele Indizien und Beweise sammeln.»Mark Harrison, Kommunikationschef TIU

21 Personen sind angestellt; das Team setzt sich aus für die Schulung von Spielern, Trainern und Turniermitarbeitern zuständigen Pädagogen, Nachrichtendienstspezialisten, die Informationen verwalten und forensische Datenanalysen vornehmen, sowie Ermittlern mit Erfahrung in der Strafverfolgung zusammen. «Korruption ist nicht wissenschaftlich, daher müssen wir viele Indizien und Beweise sammeln», sagt Harrison. Untersuchungen fangen normalerweise mit einem Tipp oder einem Alarm eines Wettanbieters an, bei dem statistische Unregelmässigkeiten aufgetreten sind. Oft gebe es für verdächtige Vorfälle letztlich aber plausible Erklärungen, erzählt Harrison: «Tennisspieler sind keine Maschinen, die stets in der Lage sind, ihre Bestleistung abzurufen.»

Betrügen, ohne zu verlieren

Einfach ist die Aufgabe der TIU nicht, denn oft wird an Turnieren der untersten Stufe manipuliert. Es gibt kaum Zeugen und schon gar keine Fernsehauf­nahmen. Und Harrison nennt einen weiteren wichtigen Grund, weshalb es schwierig ist, Betrügern auf die Schliche zu kommen: «Als Spieler kannst du bescheissen, ohne den Match zu verlieren.» Spielern wird von Kriminellen etwa angeboten, den ersten Satz mit einem bestimmten Ergebnis abzugeben oder das erste Break zu kassieren oder den ersten Doppelfehler zu produzieren. Denn auch auf solche Er­eignisse kann gesetzt werden.

«Unsere Leute haben schon Mörder, Vergewaltiger sowie Entführer interviewt; sie spüren, ob jemand die Wahrheit sagt.»Mark Harrison, Kommunikationschef TIU

Die TIU-Ermittler werten soziale Medien aus, führen Datenanalysen und Befragungen durch. «Unsere Leute haben schon Mörder, Vergewaltiger sowie Entführer interviewt; sie spüren für gewöhnlich, ob jemand die Wahrheit sagt», berichtet Harrison. Die TIU macht quasi Polizeiarbeit, hat aber keine Strafverfolgungsbefugnis. Sie kann die Herausgabe von Bankdaten und technischen Geräten nicht erzwingen, aber für die Kooperationsverweigerung immerhin Sperren aussprechen. Be­langen kann sie nur Leute aus der Tennisgemeinde, nicht aber die Hintermänner. Deshalb arbeitet sie mit Behörden zusammen. So war die TIU am Ursprung der Ermittlungen gestanden, die dazu führte, dass die spanische Polizei Anfang Jahr gemeinsam mit Europol 83 Per­sonen festnahm. Es handelte sich um eine armenische Bande, welche Tennisspieler bestochen und mit gestohlenen Identitäten gewettet hatte.

Abschreckende Wirkung

Die Fälle, welche das mit einem Budget von knapp 6 Millionen Franken operierende Team aus Roehampton abschliessen kann, sind weniger spektakulär, zumal die Betroffenen meist in den Tiefen der Rankings zu finden sind. Da werden Sperren und Bussen ausgesprochen, weil Spieler den Verlauf einer Partie manipuliert, auf Tennismatchs gewettet oder Bestechungsversuche nicht gemeldet haben. Es wurden auch schon Schiedsrichter aus dem Verkehr gezogen, und einmal wurde ein Coach belangt, der mit Wildcards gehandelt hatte.

Auch wenn diese Fälle kaum Schlagzeilen machen, ist die Arbeit der TIU für die Integrität des Tennissports wichtig, und sie ist offenbar abschreckend: Jahrelang war die Anzahl der verdächtigen Matchs relativ konstant gewesen (zwischen 241 und 292). Doch in den ersten neun Monaten 2019 wurde nur noch 95-mal Alarm geschlagen. Dennoch warnt Harrison: «Es ist weiterhin permanente Wachsamkeit erforderlich, zumal andere Indikatoren eine anhaltende Bedrohung durch Korruption anzeigen.» Konkreter wird er nicht. Geheimhaltung und Diskretion sind eben entscheidende Faktoren.