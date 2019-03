Hingis teilt ihr Babyglück

Sie sei langsam bereit, schrieb Martina Hingis vor gut zwei Wochen auf Twitter. Nun ist das Baby da! Dass es ein Mädchen werden würde, hatte die 38-Jährige schon länger angedeutet, nun ist auch ihr Name bekannt: Lia.

Hingis veröffentlichte via soziale Medien ein Foto, wie sie und ihr Mann Harald Leemann die Tochter in ihren Händen halten und strahlen.

Auf die Welt gekommen war Lia schon am 26. Februar im Kantonsspital Zug – sie wog bei der Geburt 3510 Gramm und war einen halben Meter gross. Elf Tage später informierte die frühere Weltklasse-Tennisspielerin nun die Öffentlichkeit über das freudige Ereignis.

And then we were three! Harry and I are excited to welcome our baby girl Lia to the world. We are already so in love ? ???????? pic.twitter.com/C9NUA3tMxT