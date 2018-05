Ivanka Trump kritisiert French Open

Wenn es darum geht, dass einer Tennisspielerin durch eine Mutterschaft keine grossen Nachteile im Sport erwachsen, bekommt Serena Williams Unterstützung Ivanka Trump. Die Tochter von US-Präsident Donald Trump hält Serena Williams für eine formidable Athletin, für die beste aller Zeiten, und auch für eine liebevolle Mutter. Deshalb sagt sie: «Keine Person sollte jemals beruflich dafür bestraft werden, dass sie ein Kind hat.» Trump fordert mithin die Women's Tennis Association WTA auf, die Regeln zu ändern, die einem Star nach der Schwangerschaft eine gute Setzung an den wichtigen Turnieren verunmöglichen.

This is ridiculous. @SerenaWilliams is a formidable athlete (best ever!) and loving new mother. No person should ever be penalized professionally for having a child! The #WTA should change this rule immediately. #FrenchOpen.https://t.co/W5jQ5aEUXm