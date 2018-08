Wawrinka schuftet sich in den Achtelfinal

Stan Wawrinka (ATP 195) steht am Masters-1000-Turnier in Toronto in den Achtelfinals. Er ringt den Ungaren Marton Fucsovics nach vier abgewehrten Matchbällen 1:6, 7:6 (7:2), 7:6 (12:10) nieder.

Einen Tag nach dem zweistündigen Dreisatzsieg gegen Nick Kyrgios schuftete Wawrinka sogar noch 40 Minuten länger. Auch diesmal lohnte sich der Effort. Erst zum zweiten Mal in diesem Jahr reihte der 33-Jährige zwei Siege aneinander.

Nächster Gegner Wawrinkas ist in der Nacht auf Freitag Rafael Nadal (ca. 2.00 Uhr Schweizer Zeit). Der topgesetzte Spanier setzte sich gegen Benoît Paire klar in zwei Sätzen durch.

Wegen längeren Regenunterbrüchen hatte sich das Programm am Mittwoch um mehrere Stunden verzögert. (chk/si)