Überraschungs-Finalistin Kenin glänzte bereits als Sechsjährige

Nach dem Finaleinzug der US-Amerikanerin Sofia Kenin kursierte im Internet ein Video, der vielen warm ums Herz werden lässt. Es zeigt, wie ein sechsjähriges Mädchen von der damaligen Nummer 1 Kim Clijsters eine Besichtigungstour am Miami Open erhält. Richtig – Sofia Kenin. Mit grossen Augen saugt Immigranten-Tocher «Sonya», wie sie damals von allen genannt wird, alles auf. Und nickt schüchtern, als sie ihr Vorbild Andy Roddick trifft und dieser sie fragt, ob sie eine gute Spielerin sei (siehe Video oben). 15 Jahre später gehörte Roddick nun zu den ersten, die der kommenden Top-10-Spielerin zum Sieg über die Weltnummer 1 Ashleigh Barty und damit zum Finaleinzug gratulierten.

This girl has become the goods! Kick ass and bring home the title @SofiaKenin So cool https://t.co/nlhMrIO3O8