Wawrinka muss Basel absagen

Die Swiss Indoors werden auch dieses Jahr ohne Stan Wawrinka stattfinden. Der Romand verletzte sich am Sonntag im Training. Rückenschmerzen plagen ihn seither. Am Mittwoch hätte er sein Auftaktmatch gegen Adrian Mannarino (ATP 44) bestreiten sollen. Die Turnierabsage ist gleichbedeutend mit dem Saisonende für Wawrinka. Nach Basel wollte Wawrinka ursprünglich noch am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy teilnehmen. Für das Turnier in der französischen Hauptstadt hätte er eine Wildcard erhalten. Bereits die letzte Saison hatte Wawrinka wegen einer Knieverletzung vorzeitig abbrechen müssen.

